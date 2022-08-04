АвтоВАЗ завершил сборку ограниченной партии Lada Largus

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Продажи новых автомобилей в России упали в четыре раза, несмотря на рост спроса
В Тольятти собрали ограниченную партию Lada Largus, состоящую из 1800 универсалов, утверждают источники сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте». При этом само предприятие до сих пор не только не объявило цены на автомобили, но и не подтвердило официально выпуск этой партии. По мнению инсайдеров, на эту линию конвейера к весне 2023 года перенесут с ижевского завода сборку Lada Vesta.
По какой цене новые Ларгусы будут продаваться, неизвестно. При этом 1 августа завод официально увеличил рекомендованную цену модели во всех вариантах исполнения сразу на 65 тысяч рублей. Сейчас стоимость Lada Largus в пассажирской версии стартует с 1 300 900 рублей.
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