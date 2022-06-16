АвтоВАЗ сможет выпускать новые Logan и Sandero под маркой Lada (если захочет)

Материал по теме
Представлены новые Logan и Sandero: минус дизель, плюс новая платформа
Появились фото обновлённого Ford Kuga без камуфляжа
АвтоВАЗ имеет право продолжить выпуск седана Renault Logan и хэтчбека Renault Sandero под брендом Lada. Это прописано в договорённостях с ушедшим с российского рынка французским автоконцерном, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова нового главы АвтоВАЗа Максима Соколова.
Ранее в четверг стало известно о планах АвтоВАЗа разработать новую платформу для своих автомобилей. Она будет глубоко локализованной, с использованием наработок Весты и с возможностью установки автоматической коробки передач. Реализовать проект рассчитывают за три-четыре года.