АвтоВАЗ и УАЗ перейдут на китайские блоки ABS

УАЗ не раскрывал планов относительно выпуска новых комплектаций без каких-либо систем. Завод в целом испытывает меньше сложностей, чем АвтоВАЗ, и его простой был непродолжительным. Сообщается, что на ульяновских внедорожниках сохранится не только ABS, но и двигатель ЗМЗ Про экологического класса « Евро-5 » .