Оставить коммент

«Хардкорный» Haval, 31 миллион за неисправную Audi и реактивный мотоцикл. Главное за день

АвтоВАЗ и УАЗ перейдут на китайские блоки ABS

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

Российские заводы нашли первые замены ключевым компонентам, ставшим недоступными из-за западных санкций. АвтоВАЗ и УАЗ начнут использовать блоки ABS китайских компаний Trinova и APG соответственно, сообщает паблик «Русский автомобиль» во «ВКонтакте». Прежде блоки на оба завода поставлял концерн Bosch. Теперь сотрудничество прекращено.

Читайте нас в Дзене!
  • АвтоВАЗ подготовил «импортозамещённую» Гранту без ABS, на очереди аналогичные версии внедорожников. А вот Ларгус конструктивно не предполагает модификацию без антиблокировочной системы. Поэтому ему замена для продолжения выпуска жизненно необходима.
  • Производство Ларгусов с блоками Trinova планировали начать с конца июня. Однако поставки сорвались из-за вспышки ковида в Китае. Теперь перезапуск универсалов ожидается не ранее конца июля. В перспективе продукцию нового поставщика адаптируют и к другим Ладам.
  • УАЗ не раскрывал планов относительно выпуска новых комплектаций без каких-либо систем. Завод в целом испытывает меньше сложностей, чем АвтоВАЗ, и его простой был непродолжительным. Сообщается, что на ульяновских внедорожниках сохранится не только ABS, но и двигатель ЗМЗ Про экологического класса «Евро-5».
  • Сертификация Лад и УАЗов с новыми блоками ABS пока не завершена. О сроках поступления в продажу также ничего не известно.

УАЗ на минувшей неделе вошёл в санкционные списки Евросоюза за поставки машин военным. Из-за этого, скорее всего, завод перестанет получать автоматические коробки передач. На пикапах и внедорожниках компании используются французские 6-ступенчатые агрегаты Punch.

Опасаетесь китайских комплектующих?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании