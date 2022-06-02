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Выпуск новых автомобилей в России в апреле сократился почти всемеро

АвтоВАЗ продлил простой до 10 июня, но Гранты это не коснётся

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ продлил действующий сейчас режим простоя до пятницы, 10 июня, сообщают в группе «Профсоюзная организация АвтоВАЗа» во «ВКонтакте». Однако приказ о простое не распространяется на сотрудников линии по сборке Lada Granta. Это можно считать косвенным доказательством намерения завода всё же запустить с понедельника, 6 июня, производство упрощённых версий модели.

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  • Приказ предусматривает продление режима простоя в первую очередь для тех сотрудников, которые работают на сборке автомобилей семейства B0 (это Xray и Largus) и внедорожников семейства Niva. Линия по сборке Гранты в документе не упоминается.
  • Ожидается, что 6 июня на этом конвейере стартует подготовка к полноценному производству (в частности, начнут сваривать и окрашивать кузова), а непосредственно к сборке готовых машин, включая и модификацию Granta Cross, приступят с 8 июня. По данным сообщества «Нетипичный АвтоВАЗ», линия по выпуску упрощённых Lada Granta будет работать в две смены, однако с 6 июня на заводе вводится четырёхдневная рабочая неделя. Таким образом, по оптимистичному сценарию в Тольятти смогут выпускать до 10 тысяч таких машин в месяц.

Продлённый режим простоя распространяется и на ижевскую площадку АвтоВАЗа: ранее здесь планировали наладить сборку упрощённых Lada Vesta, но пока этого не произошло. Сотрудникам предприятий, не задействованных в производстве, будут выплачивать две трети среднемесячного заработка и привлекать к общественным работам.

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