АвтоВАЗ продлил простой до 10 июня, но Гранты это не коснётся

АвтоВАЗ продлил действующий сейчас режим простоя до пятницы, 10 июня, сообщают в группе «Профсоюзная организация АвтоВАЗа» во «ВКонтакте». Однако приказ о простое не распространяется на сотрудников линии по сборке Lada Granta. Это можно считать косвенным доказательством намерения завода всё же запустить с понедельника, 6 июня, производство упрощённых версий модели.