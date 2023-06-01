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Систему автоматического торможения хотят сделать обязательной для американских машин

АвтоВАЗ и КамАЗ попросили повысить утильсбор для сдерживания импорта

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Александр Орехов

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АвтоВАЗ и КамАЗ попросили правительство повысить утилизационный сбор на автомобили. Как пишут «Ведомости», с соответствующей инициативой главы компаний Максим Соколов и Сергей Когогин выступили на коллегии Минпромторга. Таким образом российские автопроизводители надеются сдержать импортёров, мешающих, как они полагают, развитию отечественной промышленности.

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  • Когогин заявил, что если власти примут решение об индексации утильсбора, КамАЗ со своей стороны обязуется до конца года не поднимать цены на всю технику, включая седельные тягачи и самосвалы. В настоящее время размер сбора на них составляет 1 миллион и 1,3 миллиона рублей соответственно.
  • Накануне агентство ТАСС сообщало, что президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил повысить размер утильсбора в сегменте бюджетных легковых автомобилей со 178 тысяч до 300 тысяч рублей. Он уже озвучивал эту идею в январе, поясняя, что нынешний тариф более не является стоп-фактором для импорта. В мае глава Минпромторга Денис Мантуров, являющийся по совместительству председателем правления АвтоВАЗа, подтвердил журналистам, что в настоящее время правительство обсуждает вопрос возможного повышения сбора и примет решение в ближайшее время.

С 2014 года компании, производящие автомобили на территории России, платят утильсбор наравне с импортёрами, для которых его ввели двумя годами ранее. При этом его можно компенсировать за счёт субсидий — при наличии специального инвестиционного контракта с Минпромторгом. На прошлой неделе стало известно, что министерство хочет пересмотреть систему оценки степени локализации машин, что может отразиться на господдержке производителей.

Видите смысл в существовании утильсбора?

Фото на обложке: КамАЗ

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