АвтоВАЗ и КамАЗ попросили повысить утильсбор для сдерживания импорта

Когогин заявил, что если власти примут решение об индексации утильсбора, КамАЗ со своей стороны обязуется до конца года не поднимать цены на всю технику, включая седельные тягачи и самосвалы. В настоящее время размер сбора на них составляет 1 миллион и 1,3 миллиона рублей соответственно.

Накануне агентство ТАСС сообщало, что президент АвтоВАЗа Максим Соколов предложил повысить размер утильсбора в сегменте бюджетных легковых автомобилей со 178 тысяч до 300 тысяч рублей. Он уже озвучивал эту идею в январе, поясняя, что нынешний тариф более не является стоп-фактором для импорта. В мае глава Минпромторга Денис Мантуров, являющийся по совместительству председателем правления АвтоВАЗа, подтвердил журналистам, что в настоящее время правительство обсуждает вопрос возможного повышения сбора и примет решение в ближайшее время.

С 2014 года компании, производящие автомобили на территории России, платят утильсбор наравне с импортёрами, для которых его ввели двумя годами ранее. При этом его можно компенсировать за счёт субсидий — при наличии специального инвестиционного контракта с Минпромторгом. На прошлой неделе стало известно, что министерство хочет пересмотреть систему оценки степени локализации машин, что может отразиться на господдержке производителей.