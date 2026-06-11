Итоги продаж в мае, китаизация бизнеса и рекорды по кредитам. Бизнес-дайджест с 6 по 11 июня

На второй летней неделе российский автомобильный рынок подал позитивные сигналы. На фоне рекордного роста автокредитования и увеличения доли автомобилей российской сборки участники отрасли вынуждены перестраивать бизнес-модели под новые реалии китаизации рынка и падения рентабельности продаж. На вторичном рынке сохраняются признаки восстановления: спрос растёт быстрее предложения, а дилеры ищут способы ускорить оборачиваемость складов и избавиться от «зависших» автомобилей.

Новости рынка

В мае 2026 года в нашу страну завезли 35 128 подержанных автомобилей в возрасте старше 3 лет. Это на 5,2% меньше, чем годом ранее. При этом отрицательная динамика импорта зафиксирована впервые с марта 2025 года, то есть более чем за год.