Итоги продаж в мае, китаизация бизнеса и рекорды по кредитам. Бизнес-дайджест с 6 по 11 июня

На второй летней неделе российский автомобильный рынок подал позитивные сигналы. На фоне рекордного роста автокредитования и увеличения доли автомобилей российской сборки участники отрасли вынуждены перестраивать бизнес-модели под новые реалии китаизации рынка и падения рентабельности продаж. На вторичном рынке сохраняются признаки восстановления: спрос растёт быстрее предложения, а дилеры ищут способы ускорить оборачиваемость складов и избавиться от «зависших» автомобилей.
Новости рынка
В мае 2026 года в нашу страну завезли 35 128 подержанных автомобилей в возрасте старше 3 лет. Это на 5,2% меньше, чем годом ранее. При этом отрицательная динамика импорта зафиксирована впервые с марта 2025 года, то есть более чем за год.
Российский рынок автокредитов в мае показал рост: увеличились объёмы выдач, количество и средний чек. Причём положительная динамика наблюдается по сравнению как с апрелем этого года, так и с маем 2025-го. В последний месяц весны россияне оформили 111 тысяч автокредитов на 172,7 миллиарда рублей, что на 6,4% больше, чем в апреле, и на 48,6% больше, чем в мае прошлого года. Средний размер автокредита в мае увеличился до 1,55 миллиона рублей.
Доля автомобилей российской сборки на отечественном рынке новых машин в мае текущего года достигла 65%. В прошлом году показатель был существенно ниже — только 53%. Для сравнения: минимальный уровень локального производства за последние два десятилетия был зафиксирован в 2024 году на отметке 41,5%, в то время как исторический максимум пришёлся на 2017 год и составил 85,5%.
Российский автомобильный рынок по итогам мая 2026 года опустился на шестую строчку в европейском рейтинге, потеряв одну позицию по сравнению с апрелем. Лидером по продажам в прошлом месяце стала Германия, где было реализовано 239 448 машин (+0,1%). Вторую строчку заняла Великобритания с показателем 160 662 автомобиля (+7,1%), а на третьем месте расположилась Италия, чей результат составил 150 096 единиц (+7,7%).
С начала 2026 года в России с применением программ льготного автокредитования было реализовано почти 52 тысячи автомобилей. Всего по программам субсидирования предоставили скидок на 20,1 миллиарда рублей. В прошлом году система была расширена за счёт подпрограммы «Семейный автомобиль», в рамках которой скидку в 10% могут получить приобретающие транспорт семьи с двумя и более детьми. Результативность этой подпрограммы в 2026-м — свыше 7,1 тысячи автомобилей со скидками на сумму более миллиарда рублей.
Кейс
«Бизнес Кар Каширский» — один из крупных московских дилеров автомобилей с пробегом. Компания работает с 2002 года, развивает сеть из десяти дилерских центров, представляет пять автомобильных брендов и поддерживает склад более чем из 500 автомобилей. В дилерском центре накопилось много автомобилей с пробегом, которые не получилось продать в течение нескольких месяцев. Ситуацию удалось быстро исправить с помощью инструментов «Авто.ру Бизнес».
Актуальная аналитика
Локализация достигла 65%, Audi вернула себе лидерство в премиуме за счёт китайской сборки, а рынок новых автомобилей с начала года вырос на 9%. Что значат все эти изменения, какие ценовые тренды ждут автопром и как состояние рынка отразится на импорте и кредитовании, разбираемся вместе с экспертом.
Вице-президент Ассоциации российских автодилеров (РОАД) Андрей Петренко представил концепцию рисков и развития дилерства в России. Специально для Журнала Авто.ру эксперт Артём Самородов пообщался с автором доклада и проанализировал реальные риски и пути эффективной работы в автобизнесе. Текущая рентабельность традиционных продаж упала до нуля, сам рынок сократился на 19%, а каждый 11-й официальный автодилер закрывается. Данные говорят сами за себя: старая бизнес-модель почти мертва.
Исследования
Сегмент автомобилей с пробегом в мае продолжил весеннюю тенденцию. Несмотря на снижение предложения в большинстве категорий, спрос на вторичном рынке растёт. Особенно заметна активность покупателей в дилерском сегменте, где увеличилось количество просмотров объявлений и обращений. При этом динамика цен остаётся разнонаправленной: китайские автомобили подешевели относительно апреля, тогда как российские и европейские модели продолжили дорожать.