В Тюмени все Мазды — японской сборки. Есть и два литра (150 сил) за 4 050 000 рублей, и 2.5 (194 л.с.) за 5 900 000 рублей. Гарантий не дают.

А в Екатеринбурге и Челябинске кроссоверы все переднеприводные, но в предмаксимальной комплектации (2,0 литра, 155 сил) из Китая. В Челябинске автомобили немного дешевле — 4 450 000 рублей. По словам менеджера, машины пересекли границу ещё до октября (по старым ставкам утилизационного сбора). В Екатеринбурге более свежий привоз, поэтому цена выше: 4 900 000 — 4 950 000 рублей за такой же вариант оснащения. Русификацию и гарантию можно обсудить, но уже на месте.

В Омске предлагают CX-5 японской сборки за 5 190 000 рублей: 2,0 литра, 150 л.с., 4х4. Передний привод из Китая стоит от 3 900 000 до 4 150 000 рублей. Однако есть нюанс: все машины уже раскупили, но автосалон не убирает объявления, потому что на подходе точно такие же варианты, которые обещают продавать по этим же ценам.

В Иркутске нашёлся один вариант за 4 350 000 рублей. 2,0 литра, 155 л.с., передний привод, машина из Китая. Продаёт компания по привозу автомобилей из других стран, так что гарантии и обслуживания нет. Ну а во Владивостоке вообще нет объявлений о продаже новых CX-5. По словам менеджера крупного местного автосалона, эту модель если и хотят приобрести, то обращаются к перегонщикам из Кореи или КНР. И везут на физлицо, то есть конкретно под клиента, уплачивая минимальный утильсбор.