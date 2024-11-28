В ноябре Mazda анонсировала выход кроссовера CX-5 нового поколения, но актуальная версия ещё пару-тройку лет будет оставаться в строю. Именно этот паркетник в докризисные годы был самой востребованной Маздой в России, и даже после прекращения официальных поставок россияне интересуются этой моделью. На момент подготовки этого материала на Авто.ру значится почти 500 предложений о продаже новых и условно новых (с пробегом до 1000 километров) вседорожников. Как теперь популярная модель попадает на наш рынок, в каких комплектациях и по какой цене? Мы поговорили с дилерами и всё выяснили.
Комплектации Mazda CX-5 и откуда их везут в РФ
Параллельный импорт CX-5 наладили из Китая и стран СНГ. И во втором случае Мазды стоят дороже. Это объясняют тем, что сборка японская, более качественная, вот и себестоимость машины выше. К тому же в таких моделях есть все «тёплые» опции с завода и русский язык в меню медиасистемы.
В зависимости от типов силового агрегата и привода, вариантов оснащения и страны отправки цены на CX-5 укладываются в диапазон от 3 700 000 до 6 750 000 рублей. Самый бюджетный вариант — переднеприводная Мазда из Китая в базовой комплектации. А за 6,75 миллиона можно получить наиболее упакованный кроссовер из Грузии с трансмиссией 4х4 и мощным мотором.
Mazda CX-5 официально продают в разных странах, поэтому и комплектаций великое множество. Мы же отметим несколько самых популярных версий, которые сейчас привозят в РФ.
Из Китая:
Двигатель
Трансмиссия
Комплектация
2,0 литра, 155 л.с.
Передний привод, АКП
Comfort (Shushi): тканевый салон, датчики дождя и света, климат-контроль, задняя камера и парктроник, «старт-стоп», подогрев боковых зеркал, Android Auto и Apple CarPlay.
2,0 литра, 155 л.с.
Передний привод, АКП
Smart Pro (Zhi shang Pro): + передний парктроник, ассистенты водителя, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, кожаный руль, люк.
2,0 литра, 155 л.с
Передний привод, АКП
Smart Elegant Pro (Zhi ya Pro): + камеры кругового обзора, автоматический дальний свет, бесключевой доступ, кожаный салон, подогрев передних сидений.
2,5 литра, 194 л.с.
Полный привод, АКП
Honorable (Zun yao): + проекционный дисплей, кожаный салон, люк, адаптивные фары, система автоматической парковки и другие ассистенты
Из СНГ:
Двигатель
Трансмиссия
Комплектация
2,0 литра, 150 л.с.
Полный привод, АКП
High: ассистенты водителя, парктроники, камера заднего вида, сервопривод пятой двери, двухзонный климат-контроль, все подогревы (кроме второго ряда), кожаный салон, тонировка, адаптивные фары с омывателем.
2,5 литра, 194 л.с.
Полный привод, АКП
High Plus: + камеры кругового обзора, проекционный дисплей, бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль, мультируль с лепестками переключения передач, подогрев задних сидений, премиальная аудиосистема, распознавание дорожных знаков, система предотвращения столкновений и другие ассистенты.
Сколько стоит Mazda CX-5 в Москве и Санкт-Петербурге
В Москве большинство кроссоверов из Китая, хотя встречаются и варианты японской сборки. Гарантии от производителя, конечно же, нет, но крупные дилеры предоставляют свою, условия которой нужно обсуждать при личной встрече. Переднеприводных CX-5 у всех продавцов в два раза больше, чем версий 4х4. Просят за такие Мазды (2WD, 2,0 л, 155 л.с., «автомат») от 3 790 000 до 4 300 000 рублей в зависимости от комплектации. Если же необходимы все ведущие, то за одинаковую стоимость в 5 550 000 рублей можно купить паркетник из КНР (2,5 литра, 196 л.с.) или из Грузии (2,0 л, 150 л.с.). Мощной полноприводной версии (2,5 литра и 194 л.с.) из СНГ в столице не нашлось.
Зато такие машины есть в Санкт-Петербурге. Да и цены ниже, чем в Москве: 5 390 000 рублей, как за 2,5 л и 194 силы 4х4, так и за двухлитровый 150-сильный полноприводный CX-5. Столько же стоит кроссовер из КНР в максимальной комплектации — 2,5 л, 194 л.с., полный привод. На все Мазды дилер даёт гарантию — два года или 100 тысяч километров. Китайские варианты можно русифицировать на месте, но прайс на услугу по телефону не уточнили. Переднеприводные модификации идут от 3 990 000 рублей в зависимости от оснащения.
Сколько стоит Mazda CX-5 в регионах
Больше половины CX-5 продаются в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому не во всех региональных городах удалось найти новую Мазду, а торгуют такими кроссоверами небольшие автосалоны и частные лица — с ними мы тоже связались и уточнили условия.
Единственная в стране CX-5 2024 года из Южной Кореи обнаружилась в Казани: 2,5 литра, 194 л.с., полный привод, АКП. Максимальная комплектация, которая соответствует такой же для стран СНГ (по словам продавца). Стоимость — 5 980 000 рублей. Объявление от частного лица, поэтому гарантии на машину нет, русификации тоже, но обещают с этим помочь — направить в проверенный центр. За автомобиль внесён коммерческий утилизационный сбор, так что доплачивать после переоформления кроссовера не придётся.
В Нижнем Новгороде обнаружился самый дорогой вариант CX-5 — 6 750 000 рублей за машину японской сборки, с мотором 2,5 литра мощностью 194 л.с., полным приводом и в максимальной комплектации. Машина уже русифицирована, гарантию можно оформить в автосалоне через страховую компанию.
CX-5 из СНГ продаётся в Краснодаре. Тоже богатая комплектация (2,5 литра, 194 л.с., полный привод) за 6 230 000 рублей. Это небольшой автосалон, поэтому гарантии нет, а с русификацией помогут — настроят всё за определённую сумму, которую обозначат при встрече. Здесь же нам напомнили, что в автомобилях с функциями Android Auto и Apple CarPlay при подключении смартфона интерфейс медиасистемы переходит на русский. Якобы многие покупатели довольствуются этим, чтобы не платить за полноценный перевод и перепрошивку меню.
В Тюмени все Мазды — японской сборки. Есть и два литра (150 сил) за 4 050 000 рублей, и 2.5 (194 л.с.) за 5 900 000 рублей. Гарантий не дают.
А в Екатеринбурге и Челябинске кроссоверы все переднеприводные, но в предмаксимальной комплектации (2,0 литра, 155 сил) из Китая. В Челябинске автомобили немного дешевле — 4 450 000 рублей. По словам менеджера, машины пересекли границу ещё до октября (по старым ставкам утилизационного сбора). В Екатеринбурге более свежий привоз, поэтому цена выше: 4 900 000 — 4 950 000 рублей за такой же вариант оснащения. Русификацию и гарантию можно обсудить, но уже на месте.
В Омске предлагают CX-5 японской сборки за 5 190 000 рублей: 2,0 литра, 150 л.с., 4х4. Передний привод из Китая стоит от 3 900 000 до 4 150 000 рублей. Однако есть нюанс: все машины уже раскупили, но автосалон не убирает объявления, потому что на подходе точно такие же варианты, которые обещают продавать по этим же ценам.
В Иркутске нашёлся один вариант за 4 350 000 рублей. 2,0 литра, 155 л.с., передний привод, машина из Китая. Продаёт компания по привозу автомобилей из других стран, так что гарантии и обслуживания нет. Ну а во Владивостоке вообще нет объявлений о продаже новых CX-5. По словам менеджера крупного местного автосалона, эту модель если и хотят приобрести, то обращаются к перегонщикам из Кореи или КНР. И везут на физлицо, то есть конкретно под клиента, уплачивая минимальный утильсбор.