Большинство россиян при покупке и продаже автомобилей доверяют Авто.ру: исследование «Автостат»

Большинство пользователей — 72 процента — ценят безопасность и надёжность классифайда: идеальный сервис должен предлагать проверенные предложения от реальных продавцов, показывать историю автомобиля, давать рекомендации и сравнения с ценами рынка.

Опыт пользования ресурсом — важный критерий оценки для половины опрошенных: если ранее сделка прошла удачно, сервисом будут «пользоваться всегда».

Ещё 41% участников опроса опирается на рекомендации знакомых, которые ранее пользовались сервисом, или отзывы в интернете.

Для четверти участников показателем качества является «размер сервиса» — большое количество объявлений внушает доверие. На Авто.ру, к примеру, пользователи могут выбирать автомобили из более чем 400 тысяч активных предложений.

Специализация только на автомобильной тематике важна каждому пятому респонденту.

Чуть реже участники опроса обращают внимание на то, что при разработке сервисов и инструментов классифайда применяются современные технологии, например, искусственный интеллект.

Авто.ру предлагает пользователям не только удобный и безопасный сервис для поиска автомобиля и проведения сделок, но и популярный интернет-журнал. Здесь можно узнать актуальные новости автомобильного рынка, почитать и посмотреть тест-драйвы и обзоры автомобильных новинок, ознакомиться с уникальными аналитическими исследованиями и многое другое.

В топ-3 пользовательского голосования попали также Авито и Дром.ру — с оценками 7 баллов и 6,7 балла соответственно. Сервису CarPrice респонденты доверяют на 5,2 балла, Car.ru — 5,1 балла, bibika.ru — 4,6 балла.