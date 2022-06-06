Автомобильных дилеров в России к концу года может стать вдвое меньше

Автоэксперт Сергей Бургазлиев считает, что с прогнозом «Рольфа» можно согласиться, если говорить именно о статусе официального дилера. Однако многие центры продолжат работу как независимые сервисы и салоны по продаже подержанных машин. Полное закрытие, по его мнению, грозит около 15% точек.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали, что на грани закрытия оказалась около трети автосалонов. По состоянию на апрель в России зарегистрировано 3203 официальных дилера.

Про сам «Рольф» в декабре прошлого года стало известно, что он переходит в собственность компании «Ключавто». Сделка должна была быть завершена в I квартале этого года. Однако из-за известных событий и последовавшего кризиса на авторынке она «поставлена на паузу».