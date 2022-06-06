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Автомобильных дилеров в России к концу года может стать вдвое меньше

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Кирилл Малышев

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К концу текущего года количество официальных дилеров автомобильных брендов в России может сократиться вдвое. И такой сценарий генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова назвала в интервью «Ведомостям» оптимистичным.

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  • По её словам, сокращение может оказаться и более значительным. Некоторые дилерские центры уже выставлены на продажу. Другие опрошенные изданием эксперты дают более сдержанные прогнозы ухода дилеров, от 15% до трети.
  • Один из топ-менеджеров сети «Авилон» назвал ситуацию крайне нестабильной и сложной для прогнозов. Сейчас ключевым фактором является отсутствие поставок новых автомобилей. Наметился тренд на укрупнение дилерских сетей и уход небольших компаний.
  • Автоэксперт Сергей Бургазлиев считает, что с прогнозом «Рольфа» можно согласиться, если говорить именно о статусе официального дилера. Однако многие центры продолжат работу как независимые сервисы и салоны по продаже подержанных машин. Полное закрытие, по его мнению, грозит около 15% точек.
  • В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» рассказали, что на грани закрытия оказалась около трети автосалонов. По состоянию на апрель в России зарегистрировано 3203 официальных дилера.

Про сам «Рольф» в декабре прошлого года стало известно, что он переходит в собственность компании «Ключавто». Сделка должна была быть завершена в I квартале этого года. Однако из-за известных событий и последовавшего кризиса на авторынке она «поставлена на паузу».

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