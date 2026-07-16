Взросление вне времени: автомобили, с которыми мы росли

Авто.ру — 30 лет! Целых тридцать лет не только про купить и продать автомобиль, но и про любовь к этим самым автомобилям. В честь юбилея вспоминаем три интересных и знаковых модели, ставших маркерами трех прошедших десятилетий. Через них мы вместе попробуем представить, а кто-то — вспомнить, каково это было, расти и взрослеть на протяжении этих тридцати лет. Ведущие — Илья Макаров, Стас Асафьев и Вася из «Вписки».