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Взросление вне времени: автомобили, с которыми мы росли

Фильм про машины, которые точно вызовут ностальгию. В том числе в будущем
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Авто.ру — 30 лет! Целых тридцать лет не только про купить и продать автомобиль, но и про любовь к этим самым автомобилям. В честь юбилея вспоминаем три интересных и знаковых модели, ставших маркерами трех прошедших десятилетий. Через них мы вместе попробуем представить, а кто-то — вспомнить, каково это было, расти и взрослеть на протяжении этих тридцати лет. Ведущие — Илья Макаров, Стас Асафьев и Вася из «Вписки».

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Часто вспоминаете молодость и детство?

Да, постоянно
Иногда
Нет, почти никогда
#LiXiang#LiXiang L6#Renault#Logan#Toyota#Land Cruiser
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