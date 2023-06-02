Автомобили «без пробега по РФ» стали дешевле тех, что ездили по России

В общем объёме предложений автомобилей тех моделей, которые ранее продавались в России, доля машин без пробега по России невелика. Например, в случае с BMW X3

она составляет всего 11%. Однако

среди более экзотических моделей она заметно выше: в случае с Ford Edge больше половины выставленных на продажу машин ранее не ездили по России, а среди Alfa Romeo Giulia таких более 45%. В целом на Авто.ру «без пробега по РФ» предлагается сейчас около 3% всех автомобилей.