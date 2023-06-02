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Автомобили «без пробега по РФ» стали дешевле тех, что ездили по России

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Дмитрий Елизаров

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На вторичном рынке начали активно появляться автомобили, ввезённые из-за границы для перепродажи. Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за март и апрель 2023 года и пришли к выводу, что такие машины порой продаются заметно дешевле аналогов с пробегом по России, а само количество пройденных километров у них оказывается меньше.

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  • Главным образом это относится к сегменту автомобилей в возрасте от 3 до 5 лет. В среднем они на 19% доступнее машин, ездивших по России, а пробег у таких предложений меньше на 10% (в среднем 63 тысячи километров).
  • К примеру, среднестатистическая BMW X3 «без пробега по РФ» стоит 3,9 миллиона рублей, что на 3,7% дешевле, а на одометре у такого кроссовера в среднем 65 тысяч километров (минус 3,4%). У автомобилей из более доступных сегментов разница окажется заметнее: например, привезённый из-за границы Hyundai Santa Fe в среднем проезжает 59 тысяч километров, что на 18% меньше российского.
  • В других возрастных сегментах автомобили из-за рубежа оказываются дороже, но всё равно отличаются меньшими числами на одометрах. Разницу в цене аналитики объясняют отличиями в системе таможенных тарифов для машин разного возраста.
  • В общем объёме предложений автомобилей тех моделей, которые ранее продавались в России, доля машин без пробега по России невелика. Например, в случае с BMW X3 она составляет всего 11%. Однако среди более экзотических моделей она заметно выше: в случае с Ford Edge больше половины выставленных на продажу машин ранее не ездили по России, а среди Alfa Romeo Giulia таких более 45%. В целом на Авто.ру «без пробега по РФ» предлагается сейчас около 3% всех автомобилей.

В середине мая стало известно об активном росте ввоза в Россию подержанных автомобилей из Японии: с января по март он вырос на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Нашу страну назвали лидером по объёмам автомобильного импорта среди всех стран, куда Япония поставляет машины с пробегом.

Обращаете внимание на то, где ездил автомобиль раньше?

Фото на обложке: Mercedes-Benz

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