Автомобили «без пробега по РФ» стали дешевле тех, что ездили по России

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Подержанные машины стали продаваться быстрее, но цены стабильно растут: исследование
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На вторичном рынке начали активно появляться автомобили, ввезённые из-за границы для перепродажи. Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений за март и апрель 2023 года и пришли к выводу, что такие машины порой продаются заметно дешевле аналогов с пробегом по России, а само количество пройденных километров у них оказывается меньше.
В середине мая стало известно об активном росте ввоза в Россию подержанных автомобилей из Японии: с января по март он вырос на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Нашу страну назвали лидером по объёмам автомобильного импорта среди всех стран, куда Япония поставляет машины с пробегом.
Фото на обложке: Mercedes-Benz
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