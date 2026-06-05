«Автодор» научит ИИ выявлять уставших водителей

«Автодор» разрабатывает новую систему, которая должна будет помогать водителям на дорогах, находящихся в ведении госкомпании. Как рассказал «Известиям» глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, через камеры при помощи элементов искусственного интеллекта она будет определять водителей, которым пора отдохнуть, и отправлять им уведомления.
- По словам Вячеслава Петушенко, водители на платных трассах могут уставать из-за монотонности движения, которое становится следствием комфортности дороги, или из-за того, что слишком долго находятся за рулём. Электронику научат определять время, проведённое в движении, а также считывать странные траектории автомобилей — например, если машина вихляет.
- Таким автомобилистам будут отправлять сообщения о необходимости отдохнуть. Транслировать их планируется через информационные табло на магистралях или пересылать прямо в телефоны владельцев смс-сообщением или звонком. Как отметил Вячеслав Петушенко, телефонные номера привязаны к регистрационным знакам автомобилей, а их распознают при помощи камер.
- Кроме того, «Автодор» разрабатывает систему искусственного интеллекта под названием «Дора», которую будут использовать для проектирования дорог. До 2030 года госкомпания планирует построить и реконструировать более 450 километров магистралей, и часть работ по этому проекту, в основном рутинные, хотят возложить на «умную» электронику.
15 июня в России должен вступить в силу новый ГОСТ, который устанавливает требования к подобным мониторинговым системам с элементами ИИ. Он определяет этапы и методы разработки, внедрения, эксплуатации и обслуживания систем.
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