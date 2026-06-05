«Автодор» научит ИИ выявлять уставших водителей

По словам Вячеслава Петушенко, водители на платных трассах могут уставать из-за монотонности движения, которое становится следствием комфортности дороги, или из-за того, что слишком долго находятся за рулём. Электронику научат определять время, проведённое в движении, а также считывать странные траектории автомобилей — например, если машина вихляет.