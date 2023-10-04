За месяц по новой платной трассе М-12 проехало свыше 1 миллиона автомобилей

В период с 9 сентября по 1 октября на участке от Москвы до Арзамаса новой трассы М-12 «Восток» зафиксировано 1 025 023 проезда. Об этом сообщает госкомпания «Автодор». В перспективе новую скоростную магистраль продлят до Казани, затем до Екатеринбурга, а в итоге она должна соединить Северную столицу и Владивосток.