За месяц по новой платной трассе М-12 проехало свыше 1 миллиона автомобилей

В период с 9 сентября по 1 октября на участке от Москвы до Арзамаса новой платной трассы М-12 «Восток» зафиксировано 1 025 023 проезда. Об этом сообщает госкомпания «Автодор». В перспективе новую скоростную магистраль продлят до Казани, затем до Екатеринбурга, а в итоге она должна соединить Северную столицу и Владивосток.
- Наиболее интенсивным движение по М-12 было в воскресенье, 1 октября: за сутки дорогой воспользовалось 63 830 автомобилей. При этом более 66% из них ехали по участку Москва — Электроугли в обход Балашихи. На сегодняшний день это наиболее популярный маршрут.
- Движение по М-12 открыли 8 сентября, завершив строительство с опережением ранее установленного срока на 10 месяцев. Утверждается, что новая магистраль позволила сократить время в пути между Москвой и Арзамасом вдвое.
Тарифы на проезд от Москвы до Арзамаса утвердили в августе. Для легковых автомобилей плата составляет 2821 рубль. От столицы до Владимира можно доехать за 1399 рублей, от Владимира до Арзамаса — за 1422 рубля. В 130 рублей обойдётся объезд Балашихи.
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