«Автодор»: камеры аварийных комиссаров начнут фиксировать ещё три нарушения

На дорогах «Автодора» дежурят 164 экипажа аваркомов
В течение 2026 года «Автодор» намерен расширить функционал камер на автомобилях аварийных комиссаров, дежурящих на платных трассах. Камеры аваркомов начнут фиксировать остановку на обочине, непристёгнутых водителей и использование телефона за рулём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкомпании Вячеслава Петушенко.

  • Каждый автомобиль аваркомов оборудован четырьмя камерами, которые фиксируют значительное превышение скорости на М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток». На сегодняшний день на этих трассах дежурят 164 экипажа — за последние пять лет их количество удвоилось.
  • По словам Петушенко, по итогам 2025 года аварийность на трассах снизилась на 11,4% при росте дорожной сети почти на 1 тысячу километров, число погибших сократилось на 18%.

По данным Госавтоинспекции, за 2025 год в России с фотовидеокамер было вынесено более 214 миллионов постановлений на сумму почти 206 миллиардов рублей. Сумма штрафов в полтора раза превзошла показатель 2024 года и стала рекордной за последние годы.

А вас штрафовали за непристёгнутый ремень безопасности или использование телефона за рулём?

Фото на обложке: Автодор

#Дорожные камеры#штрафы#Камеры#Дороги
Комментарии
