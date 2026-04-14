«Автодор»: камеры аварийных комиссаров начнут фиксировать ещё три нарушения

В течение 2026 года «Автодор» намерен расширить функционал камер на автомобилях аварийных комиссаров, дежурящих на платных трассах. Камеры аваркомов начнут фиксировать остановку на обочине, непристёгнутых водителей и использование телефона за рулём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу госкомпании Вячеслава Петушенко.
- Каждый автомобиль аваркомов оборудован четырьмя камерами, которые фиксируют значительное превышение скорости на М-4 «Дон», М-11 «Нева» и М-12 «Восток». На сегодняшний день на этих трассах дежурят 164 экипажа — за последние пять лет их количество удвоилось.
- По словам Петушенко, по итогам 2025 года аварийность на трассах снизилась на 11,4% при росте дорожной сети почти на 1 тысячу километров, число погибших сократилось на 18%.
По данным Госавтоинспекции, за 2025 год в России с фотовидеокамер было вынесено более 214 миллионов постановлений на сумму почти 206 миллиардов рублей. Сумма штрафов в полтора раза превзошла показатель 2024 года и стала рекордной за последние годы.
А вас штрафовали за непристёгнутый ремень безопасности или использование телефона за рулём?
Было дело
Нет, я не нарушаю
Подождите
Новости загружаются
Фото на обложке: Автодор