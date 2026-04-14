«Автодор»: камеры аварийных комиссаров начнут фиксировать ещё три нарушения

По словам Петушенко, по итогам 2025 года аварийность на трассах снизилась на 11,4% при росте дорожной сети почти на 1 тысячу километров, число погибших сократилось на 18%.

По данным Госавтоинспекции, за 2025 год в России с фотовидеокамер было вынесено более 214 миллионов постановлений на сумму почти 206 миллиардов рублей. Сумма штрафов в полтора раза превзошла показатель 2024 года и стала рекордной за последние годы.