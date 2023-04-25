Оставить коммент

Смартфоны на Android теперь тоже могут быть цифровым ключом для моделей BMW

«Автодом» закрыл сделку по выкупу российских активов Mercedes-Benz и возобновит поставки запчастей

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Дилерская сеть «Автодом» завершила сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод немецкой марки в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. По данным «Известий», в ближайшее время новый владелец возобновит отгрузки запчастей дилерам для техобслуживания автомобилей Mercedes-Benz.

Читайте нас в Дзене!

Фото: Mercedes-Benz

  • Закрытие сделки позволило «Автодому» взять на себя как гарантийную поддержку, так и постгарантийное обслуживание автомобилей. Возобновление поставок деталей с центрального склада должно заметно сократить сроки ремонта в официальных центрах. При этом дата возобновления поставок запчастей пока не называется.
  • Что касается завода Mercedes-Benz в Подмосковье, владельцем которого стала дилерская сеть, то его планируется перезапустить. Предполагается, что здесь организуют сборку автомобилей китайского премиального бренда Hongqi, однако официально «Автодом» пока не называл компанию-партнёра. По сообщениям некоторых инсайдеров, Hongqi также рассматривает возможности организации производства в Белоруссии и Казахстане.
  • Ранее сообщалось, что помимо завода «Автодом» стал владельцем долей Mercedes-Benz в ряде других дочерних компаний, включая финансовые и лизинговые подразделения. При этом немецкий производитель за счёт опциона по обратному выкупу оставил себе возможность возвращения на российский рынок.

В ближайшее время сменить владельца может российский завод ещё одной иностранной компании. Правительственная комиссия одобрила сделку по передаче предприятия Volkswagen в Калуге сети «Авилон». По некоторым сведениям, здесь может быть организован выпуск автомобилей марки Chery.

Испытывали проблемы с официальными запчастями за последний год?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании