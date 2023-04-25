«Автодом» закрыл сделку по выкупу российских активов Mercedes-Benz и возобновит поставки запчастей

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Chery хочет наладить производство своих автомобилей в России
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Дилерская сеть «Автодом» завершила сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая завод немецкой марки в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. По данным «Известий», в ближайшее время новый владелец возобновит отгрузки запчастей дилерам для техобслуживания автомобилей Mercedes-Benz.
В ближайшее время сменить владельца может российский завод ещё одной иностранной компании. Правительственная комиссия одобрила сделку по передаче предприятия Volkswagen в Калуге сети «Авилон». По некоторым сведениям, здесь может быть организован выпуск автомобилей марки Chery.