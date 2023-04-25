«Автодом» закрыл сделку по выкупу российских активов Mercedes-Benz и возобновит поставки запчастей

Закрытие сделки позволило

«Автодому» взять на себя как гарантийную поддержку, так и постгарантийное обслуживание автомобилей. Возобновление поставок деталей с центрального склада должно заметно сократить сроки ремонта в официальных центрах. При этом дата возобновления поставок запчастей пока не называется.