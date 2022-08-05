Audi RS 6 получит сразу две «супергорячие» версии

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12 секунд из жизни универсала: дрэг-тест нового Audi RS 6
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Спортивный универсал Audi RS 6, как ожидается, сменит поколение к 2025 году. Однако до этого времени Audi планирует выпустить две особых модификации пятидверки, ещё более мощные и быстрые, чем стандартная версия. Об этом пишет Which Car? со ссылкой на заявление представителей компании. При этом со сменой поколений суперуниверсал может превратиться в полноценный гибрид.
Актуальный RS 6 компания Audi представила в 2019 году. Он оснащается турбированным V8 объёмом 4,0 литра в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором. 600 л.с. и 800 Нм крутящего момента позволяют универсалу разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды.
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