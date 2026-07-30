Audi, BMW и Mercedes-Benz объявили итоги за I полугодие: все в минусе

Audi передала клиентам 727,2 тысячи автомобилей. Это на 7% меньше, чем годом ранее. Рост спроса в Европе (с 345,2 до 363,5 тысячи автомобилей) частично компенсировал просадку в Китае (с 287,6 до 232,2 тысячи) и США (с 98,7 до 82,2 тысячи). Продажи выросли от 4% в Германии до 21% в Испании. Но глобальная выручка уменьшилась с 32,6 до 29,2 миллиарда евро, а прибыль после уплаты налогов — с 1,35 до 1,12 миллиарда.

У BMW поставки снизились с 1,07 до 1 миллиона машин. Любопытно, что у всей группы (включая Mini и Rolls-Royce) доля чисто электрических машин за год сократилась с 18,3% до 17,7%. Выручка по сравнению с первой половиной 2025 года уменьшилась с 58,7 до 54,3 миллиарда евро, чистая прибыль — с 4,02 до 2,87 миллиарда евро.