Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Audi, BMW и Mercedes-Benz объявили итоги за I полугодие: все в минусе

Причиной просадки стали продажи в Китае и пошлины в США
Новости
2

«Большая немецкая тройка» обнародовала итоги работы за первые шесть месяцев 2026 года. Audi, BMW и Mercedes-Benz оказались в минусе почти по всем ключевым параметрам. Все компании отмечают влияние продаж в Китае и импортных тарифов в США.

  • Audi передала клиентам 727,2 тысячи автомобилей. Это на 7% меньше, чем годом ранее. Рост спроса в Европе (с 345,2 до 363,5 тысячи автомобилей) частично компенсировал просадку в Китае (с 287,6 до 232,2 тысячи) и США (с 98,7 до 82,2 тысячи). Продажи выросли от 4% в Германии до 21% в Испании. Но глобальная выручка уменьшилась с 32,6 до 29,2 миллиарда евро, а прибыль после уплаты налогов — с 1,35 до 1,12 миллиарда.
  • У BMW поставки снизились с 1,07 до 1 миллиона машин. Любопытно, что у всей группы (включая Mini и Rolls-Royce) доля чисто электрических машин за год сократилась с 18,3% до 17,7%. Выручка по сравнению с первой половиной 2025 года уменьшилась с 58,7 до 54,3 миллиарда евро, чистая прибыль — с 4,02 до 2,87 миллиарда евро.
  • Продажи Mercedes-Benz сократились за январь-июнь с 900 до 837,2 тысячи автомобилей. Продажи в Европе составили 325 тысяч машин, увеличившись на 5% в годовом исчислении. В Северной Америке реализовали 181 тысячу штук (плюс 15%), однако в Китае с результатом 210,2 тысячи автомобилей марка рухнула сразу на 28%. Чистая прибыль снизилась с 2,69 до 2,52 миллиарда евро.

В Германии, которая является крупнейшим авторынком Европы, впервые зафиксирована необычная тенденция. По итогам июня электрокары здесь опередили по популярности не только обычные гибриды, но и автомобили с традиционными ДВС. На них пришлось более 28% всех продаж.

Какая марка вам больше импонирует?

Audi
BMW
Mercedes-Benz

Подождите

Новости загружаются

#Audi#BMW#Рынок#Mercedes-Benz#Статистика
2
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё