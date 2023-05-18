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Самый мощный MINI получил спецверсию с «механикой» — возможно, последнюю

Ателье SpeedKore превратит вэн Chrysler Pacifica в 1514-сильную «Бабу Ягу»

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Дмитрий Елизаров

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Американское ателье SpeedKore анонсировало новый тюнинг-проект, который отличается как необычным названием, так и экзотическим выбором донора. Суперкар по традиции ателье станет полностью карбоновым и получит двигатель мощностью свыше 1,5 тысячи сил, но перерабатывать планируется стандартный минивэн Chrysler Pacifica, а назовут его Baba Yaga.

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  • Пока опубликованы только первые эскизы вэна, дизайн для которого разработал известный в Сети художник Abimelec Arelliano. Pacifica получит расширенные колёсные арки, новые пороги, агрессивный бампер и оригинальную решётку радиатора, а также доработанную оптику и кастомный выхлоп.
  • При этом SpeedKore уже поделились и некоторыми техническими характеристиками. Основан проект будет на 6,2-литровом компрессорном V8 SRT Hellcat, который на дрэговом Challenger Demon обеспечивает 852 л.с. Его снабдят специальным китом с тематическим названием Lilith Package (Лилит — мифологическая мать демонов), за счёт чего мощность мотора поднимут до 1514 сил. Суть кита пока не раскрывается, но SpeedKore, как правило, использует собственные системы наддува и компоненты поршневой группы.
  • Работать двигатель будет с восьмиступенчатым «автоматом». Сопроводят ли бешеный вэн системой полного привода, пока не уточняется. Однако в SpeedKore уже заявили, что планируют сделать Baba Yaga минимум на 450 килограммов легче стандартной Pacifica — возможно, за счёт замены штатных кузовных панелей на карбоновые аналоги и отказа от пассажирских кресел. Вэн строят с прицелом на трековые заезды.
  • Выбор названия тюнеры не объясняют. Не исключено, Pacifica назовут в честь главного героя серии фильмов «Джон Уик». Герой Киану Ривза в них известен как раз под прозвищем «Баба Яга», а четвёртая часть франшизы вышла на экраны относительно недавно. Ожидается, что дебют «заряженного» вэна состоится на тюнинг-шоу SEMA.

SpeedKore имеет к киноиндустрии прямое отношение — к примеру, ателье участвовало в строительстве автомобилей для девятой части «Форсажа». Один из них, среднемоторный Dodge Charger Доминика Торетто, тюнеры позже построили заново, адаптировав для дорог общего пользования.

Не режет ухо такое название для американского тюнинг-проекта?

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