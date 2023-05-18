Ателье SpeedKore превратит вэн Chrysler Pacifica в 1514-сильную «Бабу Ягу»

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Американское ателье SpeedKore анонсировало новый тюнинг-проект, который отличается как необычным названием, так и экзотическим выбором донора. Суперкар по традиции ателье станет полностью карбоновым и получит двигатель мощностью свыше 1,5 тысячи сил, но перерабатывать планируется стандартный минивэн Chrysler Pacifica, а назовут его Baba Yaga.
SpeedKore имеет к киноиндустрии прямое отношение — к примеру, ателье участвовало в строительстве автомобилей для девятой части «Форсажа». Один из них, среднемоторный Dodge Charger Доминика Торетто, тюнеры позже построили заново, адаптировав для дорог общего пользования.
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