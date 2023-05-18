Ателье SpeedKore превратит вэн Chrysler Pacifica в 1514-сильную «Бабу Ягу»

При этом SpeedKore уже поделились и некоторыми техническими характеристиками. Основан проект будет на 6,2-литровом компрессорном V8 SRT Hellcat, который на

дрэговом

Challenger Demon обеспечивает 852 л.с. Его снабдят специальным китом с тематическим названием Lilith Package (Лилит — мифологическая мать демонов), за счёт чего мощность мотора поднимут до 1514 сил.

Суть кита пока не раскрывается, но SpeedKore, как правило, использует собственные системы наддува и компоненты поршневой группы.