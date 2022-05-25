54-летний Dodge Charger превратили в 1000-сильный рестомод из карбона

Купе базируется на кастомной раме с полностью независимой подвеской и карбоновым кузовом — из углепластиков изготовлены даже панели днища и колёсные арки. В SpeedKore уже заявили, что это самый масштабный их проект с точки зрения использования карбона. Внешне Hellucination стилизован под Dodge Charger 1968 года, но отличается от него как пропорциями, так и рядом дизайнерских акцентов. Но тюнеры использовали и оригинальные детали — например, задние фонари, которые оснастили светодиодной начинкой.