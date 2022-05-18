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Ателье Brabus доработало Rolls-Royce Ghost: 700 сил и новые колёса

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Дмитрий Елизаров

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Тюнинг-ателье Brabus, известное главным образом своей работой с автомобилями Mercedes-Benz, представило собственную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Brabus 700. Седану изменили внешность, переоформили интерьер и повысили мощность двигателя. Стоимость доработок не разглашается.

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  • Штатный V12 седана объёмом 6,75 литра развивает 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента. В Brabus увеличивают его отдачу до 700 л.с. и 950 Нм, что позволяет Rolls-Royce Ghost ускоряться до 100 км/ч за 4,6 секунды. Это на 0,2 секунды быстрее стандартного седана, но максимальная скорость Brabus 700 осталась той же — 250 км/ч.
  • Для седана разработали набор новых аэродинамических элементов, включая передний сплиттер с законцовками, задний спойлер и диффузор. Элементы выполнены из некрашеного карбона и, как утверждают разработчики, уменьшают подъёмную силу на высоких скоростях. Внешний образ дополнен фирменными 22-дюймовыми коваными колёсами и затемнённой хромированной отделкой.
  • Интерьер роскошной четырёхдверки тюнеры предлагают полностью перешивать дорогой кожей фарфорового оттенка с оригинальной четырёхугольной прострочкой и чёрной окантовкой. Кроме того, в салоне применены карбоновые накладки. Тюнеры подчёркивают, что это лишь один из вариантов, а спектр возможностей интерьерщиков ателье ограничен лишь фантазией заказчика.
  • Также Brabus предлагает для Ghost новую выхлопную систему с четырьмя карбоновыми оконечниками и регулировочным клапаном, а также модуль управления подвеской, позволяющий уменьшить дорожный просвет на 20 миллиметров.

Одной из последних новинок Brabus стал экстремальный пикап на базе Mercedes-AMG G 63. Грузовик оснащают портальными мостами и 900-сильным двигателем: всего будет построено только 10 таких пикапов.

Как считаете, Rolls-Royce вообще могут нуждаться в тюнинге?

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