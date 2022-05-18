Ателье Brabus доработало Rolls-Royce Ghost: 700 сил и новые колёса

Материал по теме
Brabus сделал из Гелендвагена 900-сильный багги для пустыни
Россияне заявили, что личный автомобиль на 74% удобнее общественного транспорта
Тюнинг-ателье Brabus, известное главным образом своей работой с автомобилями Mercedes-Benz, представило собственную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Brabus 700. Седану изменили внешность, переоформили интерьер и повысили мощность двигателя. Стоимость доработок не разглашается.
Одной из последних новинок Brabus стал экстремальный пикап на базе Mercedes-AMG G 63. Грузовик оснащают портальными мостами и 900-сильным двигателем: всего будет построено только 10 таких пикапов.
Комментарии
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий