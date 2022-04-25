Brabus выставил на продажу редкий суперкар Mercedes-AMG

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На официальном сайте знаменитого тюнинг-ателье Brabus появилось объявление о продаже родстера Mercedes-Benz SLS AMG в исполнении GT. Автомобиль доработан тюнерами, однако модификации почти не затронули ни силовой агрегат, ни ходовую часть. Суперкар с пробегом 18,5 тысяч километров ателье оценило в 290 703 евро, тогда как на момент премьеры в 2012 году родстер SLS AMG GT стоил 213 тысяч евро. Всего в этом году было собрано немногим более тысячи SLS AMG всех модификаций.
Купе в аналогичном исполнении, но с меньшим пробегом (чуть больше 5 тысяч километров с 2014 года) в августе 2021-го выставляли на продажу и в России. Просили тогда за суперкар 40 миллионов рублей.