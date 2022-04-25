Brabus выставил на продажу редкий суперкар Mercedes-AMG

Модификация GT для

Mercedes-Benz SLS AMG появилась через два года после дебюта стандартной модели и отличалась большей ориентацией на использование на гоночных трассах. Отдачу штатного для SLS AMG

восьмицилиндрового мотора объёмом 6,2 литра увеличили с 571 до 591 л.с., а адаптивная подвеска получила более жёсткие настройки. До 100 км/ч такой суперкар ускорялся за 3,7 секунды при максимальной скорости 320 км/ч.