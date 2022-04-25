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Brabus выставил на продажу редкий суперкар Mercedes-AMG

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Дмитрий Елизаров

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На официальном сайте знаменитого тюнинг-ателье Brabus появилось объявление о продаже родстера Mercedes-Benz SLS AMG в исполнении GT. Автомобиль доработан тюнерами, однако модификации почти не затронули ни силовой агрегат, ни ходовую часть. Суперкар с пробегом 18,5 тысяч километров ателье оценило в 290 703 евро, тогда как на момент премьеры в 2012 году родстер SLS AMG GT стоил 213 тысяч евро. Всего в этом году было собрано немногим более тысячи SLS AMG всех модификаций.

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  • Модификация GT для Mercedes-Benz SLS AMG появилась через два года после дебюта стандартной модели и отличалась большей ориентацией на использование на гоночных трассах. Отдачу штатного для SLS AMG восьмицилиндрового мотора объёмом 6,2 литра увеличили с 571 до 591 л.с., а адаптивная подвеска получила более жёсткие настройки. До 100 км/ч такой суперкар ускорялся за 3,7 секунды при максимальной скорости 320 км/ч.
  • В ателье Brabus родстер снабдили альтернативным аэродинамическим обвесом из карбона. В него вошли накладка на передний бампер, новые задний бампер и спойлер, а также различные акценты. Основное изменение в интерьере — алюминиевые накладки на пороги с логотипом ателье.
  • Для двигателя тюнеры спроектировали кастомную выхлопную систему из титана с регулировочным клапаном, которая была легче, чем стандартная. Шасси пережило «обратный тюнинг» для большего ездового комфорта — в подвеске применены, к примеру, альтернативные пружины. Кроме того, родстер установили на фирменные колёсные диски (20 дюймов спереди и 21 — на задней оси).

Купе в аналогичном исполнении, но с меньшим пробегом (чуть больше 5 тысяч километров с 2014 года) в августе 2021-го выставляли на продажу и в России. Просили тогда за суперкар 40 миллионов рублей.

AMG от Brabus — это вообще законно?

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