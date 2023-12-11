За редкий Mercedes-Benz SLS AMG Black Series дают 550 тысяч долларов за неделю до окончания торгов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за суперкар Mercedes-Benz SLS AMG в экстремальном исполнении Black Series. Компания выпустила, по некоторым оценкам, всего около 130 таких купе. Именно этим экземпляром пользовались крайне редко: пробег автомобиля 2014 года — меньше 4,2 тысячи километров. Состояние и статус купе с «крыльями чайки» обусловили высокую стоимость. За автомобиль уже предлагают 550 тысяч долларов, при этом до конца торгов ещё неделя, и, вероятнее всего, суперкар продолжит дорожать.
- «Заряженная» модификация Black Series появилась у купе Mercedes-Benz SLS AMG в 2013 году. Отличалась она главным образом форсированным двигателем: отдачу 6,2-литрового V8 довели с базовых 571 до 631 л.с. Это сделало суперкар на тот момент обладателем самого мощного в мире серийного безнаддувного мотора.
- Помимо нового двигателя версия Black Series отличалась перекомпонованной трансмиссией, более жёсткой подвеской, а также пересмотренными рулевым механизмом и аэродинамическим оперением.
- Выставленный на продажу экземпляр, будучи новым, обошёлся владельцу в 285 800 долларов — несколько дороже стандартной версии главным образом по причине опциональной акустической системы Bang&Olufsen. Суперкар неоднократно перерегистрировали, но, судя по пробегу и состоянию, ездили на нём владельцы редко и аккуратно.
Ещё один спортивный Mercedes-Benz продали в конце ноября за 18 815 000 долларов. Это формульный болид команды Mercedes-AMG Petronas сезона 2013 года, на котором Льюис Хэмилтон впервые победил за эту команду.
Стоит Мерседесу вернуть на серийные машины «крылья чайки»?
Давно пора
Нет, побаловались и хватит
Подождите
Новости загружаются