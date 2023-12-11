За редкий Mercedes-Benz SLS AMG Black Series дают 550 тысяч долларов за неделю до окончания торгов

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за суперкар Mercedes-Benz SLS AMG в экстремальном исполнении Black Series. Компания выпустила, по некоторым оценкам, всего около 130 таких купе. Именно этим экземпляром пользовались крайне редко: пробег автомобиля 2014 года — меньше 4,2 тысячи километров. Состояние и статус купе с «крыльями чайки» обусловили высокую стоимость. За автомобиль уже предлагают 550 тысяч долларов, при этом до конца торгов ещё неделя, и, вероятнее всего, суперкар продолжит дорожать.