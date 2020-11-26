С электронными ассистентами водители в 12 раз чаще стали отвлекаться от дороги

Современные водители быстро становятся чрезмерно зависи­мыми от электронных помощ­ников. К такому выводу пришли аналитики Института дорожной безопас­ности и Массачу­сетского универ­ситета после проведённого практического экспери­мента. Основным эффектом применения ассистентов названо «ложное чувство безопас­ности». Об этом пишет издание Carscoops.

В исследовании, проведение которого заняло месяц, участвовали 20 добро­вольцев. 10 из них в течение месяца ездили на автомо­билях Range Rover Evoque с адаптивным круиз-контролем, а вторая половина использо­вала Volvo S90, у которого набор ассистентов был дополнен функцией удер­жания в полосе. При этом во время движения за водителями постоянно наблюдали.

Когда испытуемые впервые получили авто­мобили, аналитики не увидели особой разницы в том, как часто они отвлекаются от дороги по сравнению с поведением обычных водителей (то есть убирают руки с руля или отводят глаза в сторону). Однако через месяц привыкания к вспомогатель­ной электронике резуль­таты значительно изменились. В итоге по подсчётам экспери­мента­торов те участники исследо­вания, которые использо­вали Volvo S90, стали отрывать обе руки от руля более чем в 12 раз чаще, а общий набор признаков потери контроля над дорогой демонстри­ровали вдвое чаще.

Влияние адаптивного круиз-контроля без учёта функции контроля рядности было названо менее значи­тель­ным, однако исследо­ватели утверждают, что и эта группа водителей стала гораздо чаще отвлекаться, к примеру, на мобильные телефоны.

В Страховом институте дорожной безопасности (IIHS) отметили, что резуль­таты исследо­вания призваны продемон­стрировать важность сохране­ния внимания, а электронные ассистенты «убаюки­вают водителей ложным чувством безопас­ности». Исследо­ватели надеются, что автопроиз­водители будут внедрять в свои полуавто­номные системы более строгие методы контроля водителей.