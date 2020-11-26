Оставить коммент

Фастфуд в Китае начали продавать самоходные фургоны

С электронными ассистентами водители в 12 раз чаще стали отвлекаться от дороги

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Современные водители быстро становятся чрезмерно зависи­мыми от электронных помощ­ников. К такому выводу пришли аналитики Института дорожной безопас­ности и Массачу­сетского универ­ситета после проведённого практического экспери­мента. Основным эффектом применения ассистентов названо «ложное чувство безопас­ности». Об этом пишет издание Carscoops.

  • В исследовании, проведение которого заняло месяц, участвовали 20 добро­вольцев. 10 из них в течение месяца ездили на автомо­билях Range Rover Evoque с адаптивным круиз-контролем, а вторая половина использо­вала Volvo S90, у которого набор ассистентов был дополнен функцией удер­жания в полосе. При этом во время движения за водителями постоянно наблюдали.

  • Когда испытуемые впервые получили авто­мобили, аналитики не увидели особой разницы в том, как часто они отвлекаются от дороги по сравнению с поведением обычных водителей (то есть убирают руки с руля или отводят глаза в сторону). Однако через месяц привыкания к вспомогатель­ной электронике резуль­таты значительно изменились. В итоге по подсчётам экспери­мента­торов те участники исследо­вания, которые использо­вали Volvo S90, стали отрывать обе руки от руля более чем в 12 раз чаще, а общий набор признаков потери контроля над дорогой демонстри­ровали вдвое чаще.

  • Влияние адаптивного круиз-контроля без учёта функции контроля рядности было названо менее значи­тель­ным, однако исследо­ватели утверждают, что и эта группа водителей стала гораздо чаще отвлекаться, к примеру, на мобильные телефоны.

  • В Страховом институте дорожной безопасности (IIHS) отметили, что резуль­таты исследо­вания призваны продемон­стрировать важность сохране­ния внимания, а электронные ассистенты «убаюки­вают водителей ложным чувством безопас­ности». Исследо­ватели надеются, что автопроиз­водители будут внедрять в свои полуавто­номные системы более строгие методы контроля водителей.

  • Летом прошлого года тот же институт упрекал современные «автопилоты» за невнятный интерфейс и всё то же отсутствие контроля за водителями. Умение адекватно взаимо­действовать с человеком назвали одним из самых важных факторов безопас­ности и аналитики Consumer Reports, в октябре нынешнего года опублико­вавшие результаты большого тестиро­вания полуавто­номных систем, присут­ствующих на рынке.

Согласны с выводами учёных?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании