С электронными ассистентами водители в 12 раз чаще стали отвлекаться от дороги

Современные водители быстро становятся чрезмерно зависимыми от электронных помощников. К такому выводу пришли аналитики Института дорожной безопасности и Массачусетского университета после проведённого практического эксперимента. Основным эффектом применения ассистентов названо «ложное чувство безопасности». Об этом пишет издание Carscoops.
В исследовании, проведение которого заняло месяц, участвовали 20 добровольцев. 10 из них в течение месяца ездили на автомобилях Range Rover Evoque с адаптивным круиз-контролем, а вторая половина использовала Volvo S90, у которого набор ассистентов был дополнен функцией удержания в полосе. При этом во время движения за водителями постоянно наблюдали.
Когда испытуемые впервые получили автомобили, аналитики не увидели особой разницы в том, как часто они отвлекаются от дороги по сравнению с поведением обычных водителей (то есть убирают руки с руля или отводят глаза в сторону). Однако через месяц привыкания к вспомогательной электронике результаты значительно изменились. В итоге по подсчётам экспериментаторов те участники исследования, которые использовали Volvo S90, стали отрывать обе руки от руля более чем в 12 раз чаще, а общий набор признаков потери контроля над дорогой демонстрировали вдвое чаще.
Влияние адаптивного круиз-контроля без учёта функции контроля рядности было названо менее значительным, однако исследователи утверждают, что и эта группа водителей стала гораздо чаще отвлекаться, к примеру, на мобильные телефоны.
В Страховом институте дорожной безопасности (IIHS) отметили, что результаты исследования призваны продемонстрировать важность сохранения внимания, а электронные ассистенты «убаюкивают водителей ложным чувством безопасности». Исследователи надеются, что автопроизводители будут внедрять в свои полуавтономные системы более строгие методы контроля водителей.
Летом прошлого года тот же институт упрекал современные «автопилоты» за невнятный интерфейс и всё то же отсутствие контроля за водителями. Умение адекватно взаимодействовать с человеком назвали одним из самых важных факторов безопасности и аналитики Consumer Reports, в октябре нынешнего года опубликовавшие результаты большого тестирования полуавтономных систем, присутствующих на рынке.