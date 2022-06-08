«Антикризисная» Гранта, родстер-внедорожник на базе Гелендвагена и гаражи мечты из России. Главное за день

Неточность в документах на автомобиль может привести к проблемам на дороге, а для того, чтобы её исправить, придётся побегать. Впрочем, не каждая неточность требует немедленной корректировки. Наш читатель обнаружил в ПТС на свой автомобиль небольшую ошибку и задался вопросом, какие риски могут возникнуть в связи с этим сейчас и в будущем. Отвечает профильный юрист!

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Наступило лето — «горячий сезон» для выездов на природу и активного отдыха. Для всего этого лучше иметь в гараже внедорожник, причём желательно недорогой, неприхотливый и с хорошей проходимостью. Всем этим критериям отвечает Chevrolet Niva, и на вторичном рынке таких машин много. Но выбирать отечественный вездеход нужно так же внимательно, как и более дорогие автомобили. Почему? Рассказываем на примере нового героя рубрики «Не бит, не крашен».

