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Стала известна цена кроссовера Haval Dargo для России

«Антикризисная» Гранта, родстер-внедорожник на базе Гелендвагена и гаражи мечты из России. Главное за день

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Редакция Авто.ру

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Добрый вечер! Если вы думали, что видели уже все возможные превращения Гелендвагена, то приготовьтесь удивиться. В Великобритании продают уникальный внедорожник Heuliez Intruder из 1990‑х, который построен на базе G‑класса, но отличается от него полностью! А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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АвтоВАЗ запустил производство упрощённой Гранты

В Тольятти стартовала сборка «антикризисной» Lada Granta, которая получила наименование Classic’22. В оснащение упрощённой версии вошли, например, электро­усилитель руля, передние электро­стекло­подъёмники и зеркала с обогревом. При этом она не комплектуется кондиционером и аудио­системой. И на АвтоВАЗе раскрыли ещё не всю информацию о том, чего такая Гранта лишена.

Все свои: гаражи для перфекционистов, которые делают в России

Что такое гаражная культура в России? Это либо безликие кирпичные коробки, которые используют для хранения не только машины, но и комплекта лыж прадедушки, либо такие же безликие железные боксы, которые в больших городах сдаются под натиском новых ЖК. Однако гараж — это не обязательно что-то пыльное, тесное и немного плесневелое! И мы докажем это прямо сейчас в рамках проекта «Все свои!»

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Неточность в документах на автомобиль может привести к проблемам на дороге, а для того, чтобы её исправить, придётся побегать. Впрочем, не каждая неточность требует немедленной корректировки. Наш читатель обнаружил в ПТС на свой автомобиль небольшую ошибку и задался вопросом, какие риски могут возникнуть в связи с этим сейчас и в будущем. Отвечает профильный юрист!

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Наступило лето — «горячий сезон» для выездов на природу и активного отдыха. Для всего этого лучше иметь в гараже внедорожник, причём желательно недорогой, неприхотливый и с хорошей проходимостью. Всем этим критериям отвечает Chevrolet Niva, и на вторичном рынке таких машин много. Но выбирать отечественный вездеход нужно так же внимательно, как и более дорогие автомобили. Почему? Рассказываем на примере нового героя рубрики «Не бит, не крашен».

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