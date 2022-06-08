Chevrolet Niva, которая попала под грузовик: о чём не рассказывает продавец

А через пару недель снова выставили на продажу, уже «в идеальном виде, без сколов и коррозии». Но на восстановленную Ниву покупателя оказалось найти ещё труднее — автомобиль «висит» на Авто.ру уже полгода. Причём это не брошенное объявление: продавец меняет в нём фотографии — с «зимних» (одна из них фигурирует на обложке) на «летние». И периодически корректирует цену. В марте 2022 года он её несколько раз увеличивал, в апреле — пару раз снижал. Пока это не помогает.