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Amazon запустит роботакси в Калифорнии

НовостиДмитрий ЕлизаровКомменты

Компания Zoox, входящая в структуру интернет-гиганта Amazon, подала заявку на запуск сервиса такси в американской Калифорнии. Как уточняет Reuters, обслуживать пассажиров будут беспилотники, лишённые органов управления. Zoox утверждает, что стала первой компанией, которая самостоятельно сертифицировала беспилотник собственной разработки для дорог общего пользования.

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  • Zoox VH6 представляет собой подобие ультракомпактного микроавтобуса (длина — 3,6 метра), рассчитанного на четверых пассажиров. У беспилотника практически отсутствуют свесы кузова, двери выполнены раздвижными, а в салоне установлены два дивана, обращённые лицами друг к другу.
  • Посадочные места оборудованы беспроводными зарядками и сенсорными панелями для настройки климата и прочих дополнительных функций.
  • Обе пары колёс Zoox VH6 сделаны поворотными. Тем самым беспилотник не только становится более манёвренным, но и может двигаться любой стороной вперёд. Силовой агрегат у Zoox VH6 полностью электрический, а за хранение энергии отвечает 133-киловаттная батарея. Предполагается, что её будет достаточно для целого дня эксплуатации.
  • Систему автономного управления для беспилотника Zoox разработали собственными силами. Она базируется на комплексе лидаров, радаров и камер, которые позволяют VH6 обнаруживать объекты в любом направлении на расстоянии до 150 метров.

Первой компанией, которая получила в Калифорнии разрешение на коммерческую эксплуатацию беспилотников, стала Cruise концерна Genesal Motors. Однако её транспорт базируется на серийных электрокарах Chevrolet Bolt.

Рискнули бы прокатиться на таком?

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