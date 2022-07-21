Amazon запустит роботакси в Калифорнии

Обе пары колёс Zoox VH6 сделаны поворотными. Тем самым беспилотник не только становится более манёвренным, но и может двигаться любой стороной вперёд. Силовой агрегат у Zoox VH6 полностью электрический, а за хранение энергии отвечает 133-киловаттная батарея. Предполагается, что её будет достаточно для целого дня эксплуатации.