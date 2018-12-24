Первыми беспилотными такси в Калифорнии стали старые Тойоты

Комиссия штата Калифорния, регулирующая пассажирские перевозки, выдала первое разрешение сервису пассажирских перевозок с помощью беспилотников – причем, не гигантам вроде Uber или Waymo, а стартапу Zoox. В качестве такси Zoox собирается использовать кроссоверы Toyota Highlander, снятые с производства ещё в 2016 году.
Как это у них получилось?
Информации об этом нет, а сама компания соблюдает очень серьёзный режим секретности. В Zoox создали автопилот, который ещё ни разу не попадал в аварийные ситуации, поэтому власти Калифорнии выбрали в качестве пилотного именно этот проект.
Использование «Тойот» является лишь промежуточным этапом перед выпуском собственной беспилотной машины Zoox с полноуправляемым шасси (она умеет двигаться, например, по диагонали), в которой пассажиры будут сидеть друг напротив друга.
Как будут возить пассажиров?
Согласно условиям программы, во время перевозки людей в салоне автомобиля должен находиться водитель-оператор, а деньги с пассажиров пока брать не будут. Кроме того, компания Zoox обязалась передавать властям штата информацию обо всех происшествиях, а также общие сведения об осуществляемых поездках.
Стартап Zoox появился в 2014 году. За время работы он привлёк около 800 миллионов долларов инвестиций. Сейчас рыночная стоимость Zoox составляет 3,2 миллиарда долларов.
Руководство стартапа Zoox намеревается запустить в США коммерческий сервис беспилотных такси к концу 2020 года.
Прокатились бы в беспилотном такси?
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