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Первыми беспилотными такси в Калифорнии стали старые Тойоты

Малоизвестный стартап Zoox получил разрешение на перевозку людей беспилотниками
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Комиссия штата Калифорния, регулирующая пассажирские перевозки, выдала первое разрешение сервису пассажирских перевозок с помощью беспилотников – причем, не гигантам вроде Uber или Waymo, а стартапу Zoox. В качестве такси Zoox собирается использовать кроссоверы Toyota Highlander, снятые с производства ещё в 2016 году.

Беспилотник Toyota Highlander стартапа Zoox
Беспилотник Toyota Highlander стартапа Zoox
Беспилотник Toyota Highlander стартапа Zoox

Как это у них получилось?

Информации об этом нет, а сама компания соблюдает очень серьёзный режим секретности. В Zoox создали автопилот, который ещё ни разу не попадал в аварийные ситуации, поэтому власти Калифорнии выбрали в качестве пилотного именно этот проект. 

Использование «Тойот» является лишь промежуточным этапом перед выпуском собственной беспилотной машины Zoox с полноуправляемым шасси (она умеет двигаться, например, по диагонали), в которой пассажиры будут сидеть друг напротив друга.

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Zoox is on the verge of transforming the entire transportation industry by creating self-driving robots that will become the ride-shares of the future. Read more about Zoox: https://www.bloomberg.com/news/features/2018-07-17/robot-taxi-startup-zoox-has-800-million-and-a-wild-pitch #BloombergHelloWorld -------- Like this video? Subscribe to Bloomberg on YouTube: http://www.youtube.com/Bloomberg?sub_confirmation=1 Bloomberg is the First Word in business news, delivering breaking news & analysis, up-to-the-minute market data, features, profiles and more: http://www.bloomberg.com Connect with us on... Twitter: https://twitter.com/business Facebook: https://www.facebook.com/bloombergbusiness Instagram: https://www.instagram.com/bloombergbusiness/

Как будут возить пассажиров?

Согласно условиям программы, во время перевозки людей в салоне автомобиля должен находиться водитель-оператор, а деньги с пассажиров пока брать не будут. Кроме того, компания Zoox обязалась передавать властям штата информацию обо всех происшествиях, а также общие сведения об осуществляемых поездках.

  • Стартап Zoox появился в 2014 году. За время работы он привлёк около 800 миллионов долларов инвестиций. Сейчас рыночная стоимость Zoox составляет 3,2 миллиарда долларов.

  • Руководство стартапа Zoox намеревается запустить в США коммерческий сервис беспилотных такси к концу 2020 года.

Прокатились бы в беспилотном такси?

Да! Уж лучше робот, чем спящий таксист
Нет, уж лучше спящий таксист, чем робот

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#Беспилотники#Toyota#Highlander
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