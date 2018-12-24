Первыми беспилотными такси в Калифорнии стали старые Тойоты

Как это у них получилось?

Информации об этом нет, а сама компания соблюдает очень серьёзный режим секретности. В Zoox создали автопилот, который ещё ни разу не попадал в аварийные ситуации, поэтому власти Калифорнии выбрали в качестве пилотного именно этот проект.

Использование «Тойот» является лишь промежуточным этапом перед выпуском собственной беспилотной машины Zoox с полноуправляемым шасси (она умеет двигаться, например, по диагонали), в которой пассажиры будут сидеть друг напротив друга.