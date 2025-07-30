ГИБДД получит доступ к данным о здоровье водителей: законопроект внесён в Госдуму

Будет ли эта схема работать в обратном направлении, то есть можно ли будет возобновить действие «прав», когда здоровье придёт в порядок, пока неизвестно. Среди заболеваний, с которыми нельзя садиться за руль, числятся не только алкоголизм и наркомания, но и, к примеру, очень слабое зрение, эпилепсия, шизофрения и ряд аффективных расстройств.