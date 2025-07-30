Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

ГИБДД получит доступ к данным о здоровье водителей: законопроект внесён в Госдуму

ГИБДД сможет оперативно аннулировать водительские права при появлении медицинских противопоказаний
Новости
3

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект об обмене информацией между ГИБДД и медицинскими учреждениями. Как пишет «Интерфакс», если проект будет принят, ведомство сможет оперативно аннулировать водительское удостоверение в случае появления у его владельца медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.

Читайте нас в Дзене!
  • Согласно нынешнему порядку, водители проходят профильный медосмотр раз в 10 лет — во время обмена удостоверений на новые. Однако, как считают авторы инициативы, за этот достаточно долгий срок водитель может получить серьёзное заболевание, при котором нельзя садиться за руль, — но в ГИБДД о нём своевременно не узнают.
  • По предложенной схеме вся информация о здоровье водителя будет направляться Минздравом в единую базу данных, совместную с МВД. В случае выявления противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем человека направят на внеочередной углублённый медосмотр, об итогах которого также проинформируют МВД.
  • Если противопоказания подтвердятся, ранее выданную водительскую медсправку заменят новой и, соответственно, остановят действие «прав». Проигнорировать внеплановый медосмотр не получится: об этом врачи также уведомят МВД, и развитие событий будет тем же, как в случае подтверждения ограничений.
  • Будет ли эта схема работать в обратном направлении, то есть можно ли будет возобновить действие «прав», когда здоровье придёт в порядок, пока неизвестно. Среди заболеваний, с которыми нельзя садиться за руль, числятся не только алкоголизм и наркомания, но и, к примеру, очень слабое зрение, эпилепсия, шизофрения и ряд аффективных расстройств.

Сейчас случаи медицинских противопоказаний к управлению автомобилем (главным образом алкоголизм и наркомания) выявляет сама ГИБДД. За последние пять лет по этой причине суд аннулировал более 105 тысяч водительских удостоверений. Предполагается, что новая система обмена данными заработает с 1 марта следующего года, хотя ранее планировалось запустить её ещё нынешней весной.

Станет на дорогах безопаснее после таких новшеств?

Конечно, опасных водителей будет проще убирать
Нет, даже если и запустят, то толком не заработает

Подождите

Новости загружаются

#ГАИ#Законы и штрафы
Комментарии
Комментарии3
Войдите, чтобы комментировать
30 июля 2025
Это что бы пенсионеры в больницы не обращались
Нравится
Ответить
2
13 ноября 2025
Все... я в поликлинику больше ни ногой.... стал абсолютно здоровым... а-то, вдруг, лишат прав, сразу лишив меня магазина, дачи, рыбалки и внуков...
Нравится
Ответить
1
13 июня 2026
Бизнес. И трата бюджетных денег.
Статистический анализ аварий из - за возраста и болезней водителей не приводили.
Почему??
Нравится
Ответить
Читать ещё