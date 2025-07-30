ГИБДД получит доступ к данным о здоровье водителей: законопроект внесён в Госдуму

На рассмотрение Госдумы внесён законопроект об обмене информацией между ГИБДД и медицинскими учреждениями. Как пишет «Интерфакс», если проект будет принят, ведомство сможет оперативно аннулировать водительское удостоверение в случае появления у его владельца медицинских противопоказаний к управлению автомобилем.
- Согласно нынешнему порядку, водители проходят профильный медосмотр раз в 10 лет — во время обмена удостоверений на новые. Однако, как считают авторы инициативы, за этот достаточно долгий срок водитель может получить серьёзное заболевание, при котором нельзя садиться за руль, — но в ГИБДД о нём своевременно не узнают.
- По предложенной схеме вся информация о здоровье водителя будет направляться Минздравом в единую базу данных, совместную с МВД. В случае выявления противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем человека направят на внеочередной углублённый медосмотр, об итогах которого также проинформируют МВД.
- Если противопоказания подтвердятся, ранее выданную водительскую медсправку заменят новой и, соответственно, остановят действие «прав». Проигнорировать внеплановый медосмотр не получится: об этом врачи также уведомят МВД, и развитие событий будет тем же, как в случае подтверждения ограничений.
- Будет ли эта схема работать в обратном направлении, то есть можно ли будет возобновить действие «прав», когда здоровье придёт в порядок, пока неизвестно. Среди заболеваний, с которыми нельзя садиться за руль, числятся не только алкоголизм и наркомания, но и, к примеру, очень слабое зрение, эпилепсия, шизофрения и ряд аффективных расстройств.
Сейчас случаи медицинских противопоказаний к управлению автомобилем (главным образом алкоголизм и наркомания) выявляет сама ГИБДД. За последние пять лет по этой причине суд аннулировал более 105 тысяч водительских удостоверений. Предполагается, что новая система обмена данными заработает с 1 марта следующего года, хотя ранее планировалось запустить её ещё нынешней весной.
Станет на дорогах безопаснее после таких новшеств?
Конечно, опасных водителей будет проще убирать
Нет, даже если и запустят, то толком не заработает
Подождите
Новости загружаются