Alpina представила 355-сильный дизельный лифтбек D4 S

Ателье Alpina представило собственную версию лифтбека BMW 4 серии, построенную вслед за анонсированными ранее седаном и универсалом Alpina B3 и D3 S. Новинка получила тот же самый дизельный двигатель, форсированный до 355 л.с., и способна ускориться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Поставки стартуют в сентябре нынешнего года по цене от 79 700 евро (BMW 430d Gran Coupe стоит в Германии минимум 61 500 евро).
- Трёхлитровая «шестёрка» Alpina D4 S Gran Coupe обеспечивает 730 Нм крутящего момента в диапазоне с 1750 до 2750 об/мин. Работает мотор в сочетании с восьмиступенчатым спортивным «автоматом». Максимальная скорость пятидверки — 270 км/ч.
- Штатный двигатель BMW 430d при том же объёме развивает 286 л.с. и 650 Нм. До 100 км/ч такая «четвёрка» ускорится за 5,3 секунды, а максимальная скорость заводской версии этой модели на 20 км/ч ниже, чем у варианта от Alpina.
- Помимо форсированного дизеля ателье добавляет пятидверке модернизированную подвеску с тремя преднастройками и мощные тормоза с 396-миллиметровыми дисками и четырёхпоршневыми суппортами.
- Внешне новинка отличается от штатной модели передним сплиттером с названием ателье, задним диффузором с «четырёхствольным» выхлопом и фирменными 20‑дюймовыми колёсами. Интерьер тюнеры предлагают отделывать дорогой кожей Lavalina.
Ранее Alpina представила собственные модификации обновлённых седана и универсала BMW 3 серии с бензиновыми и дизельными моторами. Седан от Alipna отстаёт от BMW M3 Competition по динамике разгона до 100 км/ч лишь на 0,1 секунды, но его максимальная скорость заметно выше — 302 км/ч.
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