Alpina представила обновлённые модели B3 и D3 S

Седан B3 ускорится до 100 км/ч за 3,6 секунды (на 0,2 секунды быстрее, чем раньше) при максимальной скорости 305 км/ч. От BMW M3 Competition новинка отстаёт по динамике всего на 0,1 секунды, но заметно превосходит по максимальной скорости:

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«эмки» ограничитель установлен на 250 км/ч. Характеристики универсала Alpina B3 — 3,7 секунды до «сотни» и 302 км/ч «максималки» (было 300 км/ч).