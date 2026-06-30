Батарейный Renault проехал через всю Британию на солнечной энергии

Renault 4 не стали оснащать солнечными панелями: основным условием пробега было не использовать традиционные коммерческие зарядные станции. Вместо них электрокар при помощи специального зарядного устройства фирмы Easee подключали к существующим солнечным установкам и системам хранения энергии, в том числе промышленным. Пятидверка подзаряжалась, к примеру, на фабрике мороженого, в крикетном клубе и университете. Сколько именно потребовалось перезарядок, не уточняется.