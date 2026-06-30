Батарейный Renault проехал через всю Британию на солнечной энергии

Подразделение Renault в Великобритании провело необычную маркетинговую акцию с участием компактного электрокара 4 E-Tech. Он пересёк остров с юга на север, используя для подзарядки только электричество, полученное при помощи солнечных батарей.
- Общая дистанция пробега составила около 1600 километров от мыса Лэндс-Энд до населённого пункта Джон-О’Гроутс. В заезде участвовал Renault 4 E-Tech в исполнении Plein Sud, которое подразумевает 150-сильный электромотор и 52-киловаттную батарею. Паспортный запас хода такой модификации — 400 километров.
- Renault 4 не стали оснащать солнечными панелями: основным условием пробега было не использовать традиционные коммерческие зарядные станции. Вместо них электрокар при помощи специального зарядного устройства фирмы Easee подключали к существующим солнечным установкам и системам хранения энергии, в том числе промышленным. Пятидверка подзаряжалась, к примеру, на фабрике мороженого, в крикетном клубе и университете. Сколько именно потребовалось перезарядок, не уточняется.
В середине мая Renault представила новую версию 4 E-Tech под названием JP4x4. Это подобие пляжного багги с полным приводом, которого у товарного электрокара пока нет.
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