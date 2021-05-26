Половина американских водителей считают, что испытания беспилотников создают угрозу их безопасности

Американская автомобильная ассоциация ААА опубликовала итоги собственного исследования, посвящённого отношению водителей к автономному транспорту. Как пишет Autoblog, оказалось, что лишь от 11 до 13% автомобилистов согласны с тем, что появление испытательных беспилотников на дорогах сделало их безопаснее.
Опрос оценивал отношение водителей не к будущему засилью беспилотного транспорта, а к нынешним тестовым прототипам автомобилей с автопилотом. Оказалось, что в зависимости от класса автомобиля и типа дороги от 43 до 53% опрошенных водителей считают, что испытания беспилотников создают угрозу их личной безопасности.
От 11 до 13% автомобилистов посчитали себя более защищёнными в обществе машин с электронным управлением, остальные же отметили, что пока не сформировали собственного отношения.
Тем не менее автомобилисты высказались по поводу желательных мер, которые защитили бы соседей по потоку от возможных неполадок с автономными системами. Предлагалось, к примеру, маркировать прототипы особым узнаваемым образом, разрешить им передвигаться только по выделенным полосам или выпускать их на дороги в строго определённое время. Издание отмечает, что реализация этих мер резко снизит эффективность тестов беспилотников, так как они будут, по сути, проходить в «тепличных условиях».
Транспорт с системами автономного управления сейчас официально испытывают на дорогах 38 штатов США. Первой европейской страной, где разрешат коммерческую эксплуатацию беспилотников, может стать Германия: здесь готовится соответствующий законопроект. А в Китае роботакси местами уже вовсю работают.
Тестируют беспилотники и в России, причём, по данным исследований, в нашей стране к перспективам автономного транспорта его потенциальные пользователи относятся вполне позитивно. Как утверждает ICT.Moscow со ссылкой на исследование «Автонет», беспилотным такси готовы воспользоваться 77% жителей страны в возрасте от 18 до 65 лет (при этом в 2019 году таких россиян насчитывалось около 60%). Среди москвичей показатель ещё выше — пересесть на автономный транспорт готовы 79% опрошенных.