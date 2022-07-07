27-летний Nissan Skyline GT-R с мизерным пробегом уйдёт с молотка

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Самый дорогой в истории Nissan Skyline GT-R R34 продан на аукционе
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На престижном аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в середине августа в Монтерее, выставят на торги редкий экземпляр купе Nissan Skyline GT-R в кузове R33. Финансовые ожидания аукционный дом не обнародовал, но по некоторым оценкам автомобиль может уйти за несколько сотен тысяч долларов: купе выпуска 1995 года имеет пробег немногим более 1,5 тысячи километров и окрашено в редкий цвет.
Самым дорогим GT-R в истории может стать автомобиль 1998 года, выставленный сейчас на продажу в Великобритании. За одно из 19 существующих купе в версии Nismo 400R продавцы рассчитывают выручить 1,6 миллиона фунтов или почти 2 миллиона долларов.
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