26 июля пройдёт финальный этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series

В воскресенье, 26 июля, в Челябинске состоится финал региональной лиги «URAL» Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Главным героем серии пока остаётся Максим Ахтямов, который выиграл два предыдущих этапа за рулём Toyota Corolla V8.
- К финальному этапу региональной лиги Ахтямов заработал 544 балла и находится на первом месте в общем зачёте. На сегодняшний день именно этот пилот из Челябинска считается главным претендентом на чемпионский титул.
- На втором месте со значительным отрывом следует Никита Белиоглов (BMW E36, Челябинск) с 294 баллами, а третью строчку занимает Семён Васильев (BMW E36, Челябинск), набравший 199 баллов.
- Местом встречи пилотов станет автоспорткомплекс «Трасса 74». Спортивная программа начнётся с квалификации, после которой пилоты продолжат борьбу в парных заездах по зеркальным конфигурациям трассы. По их итогам определится победителя этапа и обладателя чемпионского титула региональной лиги «URAL» сезона 2026. А после этого имя чемпиона лиги появится в списке участников финального этапа серии Yuka Drive Gymkhana PRO.
- Для зрителей подготовлена и развлекательная программа: G-Taxi, интерактивы, конкурсы и семейные активности, а также встреча с участниками чемпионата и их автомобилями на параде пилотов. Вход для зрителей бесплатный при предварительной регистрации на официальном сайте.
Ранее стало известно, что победу в третьем этапе Yuka Drive Gymkhana серии PRO, в котором дебютировал Максим Ахтямов, одержал Аркадий Цареградцев. Всего на старт вышли 44 пилота, а особенностью этого этапа стало возвращение свободного шинного регламента.
Как считаете, Ахтямов станет чемпионом региональной лиги?
Иначе и быть не может
Думаю, всё может измениться
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