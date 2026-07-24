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26 июля пройдёт финальный этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series

Там определится чемпион региональной лиги «URAL», который представит её на заключительном этапе PRO-серии
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В воскресенье, 26 июля, в Челябинске состоится финал региональной лиги «URAL» Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis series. Главным героем серии пока остаётся Максим Ахтямов, который выиграл два предыдущих этапа за рулём Toyota Corolla V8. 

  • К финальному этапу региональной лиги Ахтямов заработал 544 балла и находится на первом месте в общем зачёте. На сегодняшний день именно этот пилот из Челябинска считается главным претендентом на чемпионский титул. 
  • На втором месте со значительным отрывом следует Никита Белиоглов (BMW E36, Челябинск) с 294 баллами, а третью строчку занимает Семён Васильев (BMW E36, Челябинск), набравший 199 баллов.
  • Местом встречи пилотов станет автоспорткомплекс «Трасса 74». Спортивная программа начнётся с квалификации, после которой пилоты продолжат борьбу в парных заездах по зеркальным конфигурациям трассы. По их итогам определится победителя этапа и обладателя чемпионского титула региональной лиги «URAL» сезона 2026. А после этого имя чемпиона лиги появится в списке участников финального этапа серии Yuka Drive Gymkhana PRO. 
  • Для зрителей подготовлена и развлекательная программа: G-Taxi, интерактивы, конкурсы и семейные активности, а также встреча с участниками чемпионата и их автомобилями на параде пилотов. Вход для зрителей бесплатный при предварительной регистрации на официальном сайте.

Ранее стало известно, что победу в третьем этапе Yuka Drive Gymkhana серии PRO, в котором дебютировал Максим Ахтямов, одержал Аркадий Цареградцев. Всего на старт вышли 44 пилота, а особенностью этого этапа стало возвращение свободного шинного регламента. 

Как считаете, Ахтямов станет чемпионом региональной лиги?

Иначе и быть не может
Думаю, всё может измениться

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#Автоспорт
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