26 июля пройдёт финальный этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series

Местом встречи пилотов станет автоспорткомплекс «Трасса 74». Спортивная программа начнётся с квалификации, после которой пилоты продолжат борьбу в парных заездах по зеркальным конфигурациям трассы. По их итогам определится победителя этапа и обладателя чемпионского титула региональной лиги «URAL» сезона 2026. А после этого имя чемпиона лиги появится в списке участников финального этапа серии Yuka Drive Gymkhana PRO.