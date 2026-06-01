Уральский дрифт: Ахтямов выиграл второй этап Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series

В минувшие выходные в Уфе прошёл второй этап региональной лиги URAL в рамках Yuka Drive Gymkhana Lite Fortis Series. Золото вновь досталось Максиму Ахтямову из Челябинска, который выступал за рулём 360-сильной Toyota Corolla. Серебро забрал Владислав Корнеев, а бронзу — Никита Белиоглов.
- В соревнованиях приняли участие 32 пилота. Первый день был солнечным, но в воскресенье к старту сетки TOP-32 условия изменились — парные заезды прошли под дождём. Спортсменам пришлось действовать аккуратно, чтобы стабильно и точно преодолеть трассу.
- В TOP-4 борьба превратилась в противостояние Челябинска и Уфы: за призовые места сражались Максим Ахтямов, Владислав Корнеев (оба пилота выступают на Toyota Corolla), Никита Белиоглов на BMW E36 и Камиль Хамидуллин за рулём Nissan Silvia S13.
- Отдельно стоит упомянуть Рушана Ахмедшина на Nissan Laurel, чей автомобиль был признан лучшим в номинации «Лучшая ливрея этапа».
- По итогам двух этапов региональной лиги URAL представители Челябинска удерживают лидерство в чемпионате. В общем зачёте лидирует Максим Ахтямов с результатом 544 балла, на втором месте Никита Белиоглов (294 балла), а замыкает тройку Семён Васильев (199 баллов).
Финал сезона состоится 26 июля в Челябинске. До этого, 21 июня, в Санкт-Петербурге на территории «Газпром Арены» пройдёт второй этап серии Pro — Yuka Drive Gymkhana. Победителем первого этапа Pro-серии стал Алексей Шендюков, второе место занял Цареградцев, третье — Павел Бусырев.
