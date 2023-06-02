Новая практика по выявлению пьяных водителей на дорогах появилась в Нижнем Новгороде. Всем, кто сообщает о нетрезвых автомобилистах в ГИБДД, с 1 мая выплачивают денежное вознаграждение. По наводкам граждан инспекторы ловят и штрафуют пьяных водителей. Администрация области уверена, что такая мера поможет сократить число нетрезвых автомобилистов на дорогах. Выяснили, как работает нововведение, и будут ли другие регионы внедрять аналогичные меры.
Как получить деньги за донос на пьяного водителя
С 1 мая правительство Нижегородской области в рамках акции «Рули трезво» запустило необычный проект: бдительные граждане могут получать по 2 тысячи рублей за каждое сообщение о нетрезвых водителях на дорогах. Деньги выплатят только после проверки и если информация подтвердится. Средства выделяют из областного бюджета.
Согласно правилам акции, выплату смогут получать россияне старше 18 лет. Деньги автору сообщения перечисляют на банковскую карту в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о наказании пьяного водителя.
«Правительство Нижегородской области утвердило дополнительную меру поддержки бдительных граждан, которые готовы сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления автомобилем в нетрезвом виде и таким образом предотвращать потенциальную угрозу ДТП. Предусмотрена возможность позвонить на телефон 112 и сообщить, что на дороге замечен пьяный водитель. Информация об этом будет немедленно передана в ГИБДД, и автомобиль остановит для проверки ближайший экипаж ДПС», — рассказали Журналу Авто.ру в пресс-службе администрации региона.
После того, как факт управления автомобилем в нетрезвом состоянии будет подтверждён, сообщивший может обратиться в полицию с заявлением на получение денежной выплаты в 2 тысячи рублей. К заявлению надо будет приложить копию паспорта и согласие на обработку персональных данных.
Как сейчас очевидцы помогают ГИБДД
Сообщить о нетрезвом автомобилисте и сейчас может любой совершеннолетний участник дорожного движения. Чаще всего нетрезвых за рулём замечают в потоке другие водители или пешеходы. За три месяца этого года, ещё до введения денежного поощрения, от нижегородцев на номер 112 поступило 602 сообщения с информацией о подобных фактах. После таких оповещений было задержано 167 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
По словам начальника ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Владимира Ежова, взаимодействие очевидцев с ведомством началось в 2021 году, когда в области стартовал проект «Рули трезво». В рамках акции граждан призывают к ответственности и просят сообщать о нетрезвых водителях. И помощь людей в поимке пьяных за рулём, по мнению главы ГИБДД региона, уже сказалась на профилактике проблемы. В прошлом году количество ДТП с участием нетрезвых водителей снизилось на 7,5%, а число погибших в таких авариях уменьшилось на 38%. Показатель смертности на дорогах области достиг минимального значения за 10 лет.
При этом признать пьяным инспекторы ГИБДД могут и автомобилиста, который не употреблял алкоголь, но в крови которого обнаружат следы некоторых лекарств. Об этом мы уже подробно рассказывали в отдельном материале. То есть сообщать можно не только о тех, кто выпил, но и о тех, кто может находиться под воздействием психоактивных лекарственных препаратов.
Может ли акция повиться в других регионах
Эксперты считают практику поощрения таких сообщений полезной и полагают, что в случае большого успеха она распространится на другие регионы. Однако чиновникам стоит внимательно контролировать процесс денежных выплат во избежание мошеннических схем. Такое мнение высказал глава общественной организации «Автомобилист» Максим Едрышов.
«Это хорошее дело. Нельзя тут говорить о доносах, тут вопрос безопасности. И пешеходы, и автомобилисты понимают, что пьяный за рулём опасен. Это потенциальный убийца. Но надеюсь, что эта практика не приведёт к странным историям, когда инспектор ДПС будет просить своих друзей, чтобы они позвонили в отдел и сообщили о пьяном водителе для заработка», — считает Едрышов.
По словам эксперта, если такие меры помогут полиции лучше реагировать на сообщения граждан, результат акции уже можно будет назвать положительным. Сегодня ГИБДД, по его мнению, не всегда оперативно реагирует на информацию от звонящих. Нижегородская область станет тестовым регионом, и после оценки результатов практику денежных поощрений могут ввести где-то ещё. Однако распространять схему на другие нарушения ПДД эксперт считает нецелесообразным.
«Если полиция нормально выполняет свою работу на дороге, никаких вознаграждений не требуется. Но в отношении пьяных сейчас отсутствует неотвратимость наказания. Нетрезвые водители, садясь за руль, надеются, что не встретят на пути сотрудника ГИБДД», — уверен Едрышов. Поток сообщений от граждан поможет полицейским более эффективно ловить таких нарушителей.
По мнению главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, почти каждый водитель знает в своём окружении автомобилистов, которые позволяют себе садиться за руль нетрезвым. И гражданская позиция обязывает сообщать о таком поведении в полицию из чувства самосохранения. А оплату таких доносов эксперт называет пиар-акцией для привлечения внимания к проблеме.
«Хорошо отношусь к идее платить за доносы. Человек должен доносить на пьяного. Даже если это его знакомый, товарищ или родственник. Сегодня ты не донесёшь, а завтра этот человек кого-то собьёт. Лет пять назад мы в Москве вешали билборды “Увидел пьяного — позвони в полицию”. Многие относились к этому, как с стукачеству, что вовсе не так. Это инстинкт самосохранения. Таких водителей надо отлучать от всех источников повышенной опасности, от автомобиля в первую очередь», — пояснил Шумский. Практику вознаграждений за сообщения о пьяных стоит распространить на другие города и регионы, добавил эксперт.
По данным Шумского, ежегодно около 4 тысяч граждан в РФ погибает в ДТП с участием пьяных автомобилистов, что составляет 30% от всех погибших на дорогах страны. По официальной статистике ГИБДД России, по вине пьяных водителей случается каждое девятое ДТП и каждая четвёртая смерть на дороге. Чаще всего аварии с пьяными происходят в мае и летом. Именно поэтому эксперимент запустили сейчас — когда вероятность аварий с участием нетрезвых водителей выше.
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