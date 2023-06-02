Может ли акция повиться в других регионах

Эксперты считают практику поощрения таких сообщений полезной и полагают, что в случае большого успеха она распространится на другие регионы. Однако чиновникам стоит внимательно контролировать процесс денежных выплат во избежание мошеннических схем. Такое мнение высказал глава общественной организации «Автомобилист» Максим Едрышов.

«Это хорошее дело. Нельзя тут говорить о доносах, тут вопрос безопасности. И пешеходы, и автомобилисты понимают, что пьяный за рулём опасен. Это потенциальный убийца. Но надеюсь, что эта практика не приведёт к странным историям, когда инспектор ДПС будет просить своих друзей, чтобы они позвонили в отдел и сообщили о пьяном водителе для заработка», — считает Едрышов.

По словам эксперта, если такие меры помогут полиции лучше реагировать на сообщения граждан, результат акции уже можно будет назвать положительным. Сегодня ГИБДД, по его мнению, не всегда оперативно реагирует на информацию от звонящих. Нижегородская область станет тестовым регионом, и после оценки результатов практику денежных поощрений могут ввести где-то ещё. Однако распространять схему на другие нарушения ПДД эксперт считает нецелесообразным.

«Если полиция нормально выполняет свою работу на дороге, никаких вознаграждений не требуется. Но в отношении пьяных сейчас отсутствует неотвратимость наказания. Нетрезвые водители, садясь за руль, надеются, что не встретят на пути сотрудника ГИБДД», — уверен Едрышов. Поток сообщений от граждан поможет полицейским более эффективно ловить таких нарушителей.

По мнению главы экспертного центра Probok.net Александра Шумского, почти каждый водитель знает в своём окружении автомобилистов, которые позволяют себе садиться за руль нетрезвым. И гражданская позиция обязывает сообщать о таком поведении в полицию из чувства самосохранения. А оплату таких доносов эксперт называет пиар-акцией для привлечения внимания к проблеме.

«Хорошо отношусь к идее платить за доносы. Человек должен доносить на пьяного. Даже если это его знакомый, товарищ или родственник. Сегодня ты не донесёшь, а завтра этот человек кого-то собьёт. Лет пять назад мы в Москве вешали билборды “Увидел пьяного — позвони в полицию”. Многие относились к этому, как с стукачеству, что вовсе не так. Это инстинкт самосохранения. Таких водителей надо отлучать от всех источников повышенной опасности, от автомобиля в первую очередь», — пояснил Шумский. Практику вознаграждений за сообщения о пьяных стоит распространить на другие города и регионы, добавил эксперт.

По данным Шумского, ежегодно около 4 тысяч граждан в РФ погибает в ДТП с участием пьяных автомобилистов, что составляет 30% от всех погибших на дорогах страны. По официальной статистике ГИБДД России, по вине пьяных водителей случается каждое девятое ДТП и каждая четвёртая смерть на дороге. Чаще всего аварии с пьяными происходят в мае и летом. Именно поэтому эксперимент запустили сейчас — когда вероятность аварий с участием нетрезвых водителей выше.