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Антирейтинг кроссоверов: топ-5 моделей с самыми низкими экспертными оценками
7
9
15 апреля
Подборки
Тесты
Антирейтинг машин 2025 года: топ-10 моделей с самыми низкими оценками в тестах
70
187
16 декабря 2025
Подборки
Тесты
Подробный тест VGV U75Plus: плюсы и минусы семиместника, о котором редко вспоминают
8
14 октября 2025
Тесты
Семейный супертест: выбираем лучший крупный кроссовер из 9 претендентов
3
9 октября 2025
Тесты
Видео
Лучший из девяти: экспертный супертест больших кроссоверов и роскошного гибрида
36
43
9 октября 2025
Тесты
Первый тест VGV U75 Plus: пять фактов о незнакомой пока семейной новинке
8
11
29 января 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
VGV
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