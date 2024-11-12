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Тесты про УАЗ
Patriot
4,1
559 отзывов
61 новых
1 581 с пробегом
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Вторичка
Финал «Бездорожье»: пять внедорожников на пути к таинственному лабиринту
12
38
12 ноября 2024
Тесты
Проект «Бездорожье»: Suzuki Jimny, УАЗ Patriot на пути к столетним виадукам Транссиба
5
15
6 сентября 2024
Тесты
Есть даже стиралка! Первый тест дома на колёсах на базе УАЗ Патриот
10
36
4 июля 2024
Тесты
Tank 300 против УАЗ Patriot и Mitsubishi Pajero: кто круче на бездорожье
4
32
3 августа 2023
Тесты
Как на обыкновенном УАЗе проехать настоящую гонку (и выиграть её)
1
1
14 сентября 2022
Тесты
Слишком много но. Все плюсы и минусы УАЗ Patriot: подробный тест
1
5
2 июня 2022
Тесты
Стал городским? Яростный тест УАЗ Патриот
2
19 апреля 2020
Тесты
Видео
Made in Russia: тест двух русских внедорожников и кроссовера-экспата
24
8 декабря 2019
Тесты
Урок социализации: тест обновленного УАЗ Патриот
1
14 декабря 2018
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
УАЗ
Patriot
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