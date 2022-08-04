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Тесты про УАЗ
Hunter
3,7
56 отзывов
10 новых
457 с пробегом
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Капсула времени. Все плюсы и минусы экспедиционного УАЗ Хантер: подробный тест
1
3
4 августа 2022
Тесты
Старики-разбойники. Экспедиционный УАЗ Хантер против Lada Niva Legend: сравнительный тест внедорожной классики
5
1
14 июля 2022
Тесты
Первый тест электрического УАЗ Хантер в 5 вопросах и ответах
1
30
9 сентября 2021
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
УАЗ
Hunter
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