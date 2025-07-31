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Тесты про Soueast
S07
171 новых
15 с пробегом
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5+2: сравнительный тест очевидно выгодных кроссоверов Tenet T8 и Soueast S07
4
10
13 апреля
Тесты
Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Тесты
Подборки
Лучший из десяти: экспертный супертест свежих и хитовых кроссоверов
71
51
31 июля 2025
Тесты
Подробный тест Soueast S07: плюсы и минусы семиместника, который берёт прагматизмом
8
3
26 мая 2025
Тесты
Soueast S07 против Geely Atlas: тест очень разных одноклассников с АКП и 4х4
10
13
30 апреля 2025
Тесты
Первый тест Soueast S07: как загадочная марка сделала известный кроссовер лучше
10
18
11 февраля 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Soueast
S07
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