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Топ-6 машин российских марок: рейтинг на основе экспертных тестов
13
33
17 марта
Тесты
Подборки
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Подробный тест Solaris KRX: плюсы и минусы недорогого хэтча редкого формата
6
15
25 ноября 2025
Тесты
Первый тест Solaris KRX: три факта о хорошо знакомом кросс-хэтче, который сменил имя
17
14
8 октября 2025
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты