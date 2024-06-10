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Тесты про Jetour X70
PLUS
4,7
7 отзывов
857 новых
268 с пробегом
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Лучший кроссовер из 7: экспертный супертест среднеразмерных моделей
14
36
10 июня 2024
Тесты
Подробный тест и обзор Jetour X70 Plus: все плюсы и минусы «китайца» размером со Skoda Kodiaq
5
3
12 марта 2024
Тесты
Tiggo 7 против X70 Plus: сравнительный тест похожих, но не одинаковых кроссоверов
4
6
22 февраля 2024
Тесты
Первый тест Jetour X70 Plus — кроссовера, который хотел бы заменить Skoda Kodiaq
2
30 января 2024
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Jetour
X70 PLUS
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