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Тесты про Jetour X90
PLUS
4,3
10 отзывов
154 новых
90 с пробегом
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X90 PLUS
Dashing
JETOUR T1
X70 PLUS
X50
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Видео
Семейный супертест: выбираем лучший крупный кроссовер из 9 претендентов
3
9 октября 2025
Тесты
Видео
Лучший из девяти: экспертный супертест больших кроссоверов и роскошного гибрида
36
43
9 октября 2025
Тесты
Okavango против X90 Plus и TXL: тест крупных, но очень разных семейных кроссов
2
16 мая 2024
Тесты
Подробный тест и обзор Jetour X90 Plus: все плюсы и минусы большого, но неизвестного кроссовера
3
27 ноября 2023
Тесты
Первый тест Jetour X90 Plus: большой кроссовер, в котором кое-чего не хватает
1
12
31 августа 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Jetour
X90 PLUS
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