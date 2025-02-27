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про Saab
4,5
234 отзыва
205 с пробегом
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Вторичка
Уникальные прототипы Saab продали на аукционе по цене Lada Granta
3
5 июня
Новости
На старом заводе Saab c молотка уйдёт коллекция прототипов из 2010-х
3
13 мая
Новости
Экс-завод Saab займётся сборкой возрождённых спорткаров AC Cobra
4
27 февраля 2025
Новости
Созданный арабами стартап EV Electra выкупил права на электроседан Emily GT и запланировал сборку в Швеции
5 декабря 2023
Новости
Культовый Saab 900 Turbo возродят как рестомод
2
11 октября 2023
Новости
С молотка уйдёт уникальный прототип Saab, но он самодельный
21 сентября 2023
Новости
Неизвестный инвестор предпримет очередную попытку возродить SAAB
24 июля 2023
Новости
Заброшенный салон с автомобилями Saab сняли на видео
12
7
6 июля 2023
Новости
Видео
Рассекречен не вышедший кабриолет Saab с четырьмя электромоторами
3 мая 2023
Новости
Опубликовано изображение электрокара Saab, который мог стать серийным
28 апреля 2023
Новости
Polestar вернёт к жизни бывший завод Saab
24 апреля 2023
Новости
На продажу выставлен редкий 57-летний Saab 96, подготовленный для ралли
17 декабря 2022
Новости
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Журнал Авто.ру
Новости
Saab
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