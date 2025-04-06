Заброшенный салон с автомобилями Saab сняли на видео

На Youtube-канале Forgotten Buildings появилось видео, описывающее заброшенный дилерский центр Saab во Франции. Предполагается, что свою деятельность он прекратил ещё в 2010-х, но внутри до сих пор остаётся несколько автомобилей — и не только марки Saab.
- Автомобильная компания Saab прекратила активную деятельность в 2011 году, и её дилерские центры остались без новых автомобилей. Часть из них просто закрылась, часть попыталась перепрофилироваться на другие бренды. По всей видимости, именно это дилерство планировало расширить портфель марок как минимум в сервисном подразделении, так как в мастерской авторы видео нашли, к примеру, несколько Peugeot и Renault.
- Кроме того, дилерский центр торговал подержанными Saab: пробег одного из 9-5, найденных в шоу-руме, составляет 95 тысяч километров. Судя по видео, автосалон не раз подвергался набегам вандалов — стёкла автомобилей разбиты, колёса сняты, мебель разломана, а вещи разбросаны.
- По данным авторов, это дилерство было основано ещё в 1972 году. Упадок компании был связан не только с банкротством производителя, но и с тяжёлой болезнью одного из совладельцев. Однако почему автосалон закрылся так резко, что из него не вывезли автомобили, не уточняется — по одной из версий, причиной стали банкротство и последовавший арест имущества.
Осенью 2022 года заброшенный дилерский центр нашли в Бельгии — в нём также сохранялось несколько автомобилей, но на этот раз марки Volvo.
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