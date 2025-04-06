Заброшенный салон с автомобилями Saab сняли на видео

Автомобильная компания Saab прекратила активную деятельность в 2011 году, и её дилерские центры остались без новых автомобилей. Часть из них просто закрылась, часть попыталась перепрофилироваться на другие бренды. По всей видимости, именно это дилерство планировало расширить портфель марок как минимум в сервисном подразделении, так как

в мастерской авторы видео нашли, к примеру, несколько Peugeot и Renault.