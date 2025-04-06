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Заброшенный салон с автомобилями Saab сняли на видео

По какой причине автосалон закрылся так внезапно, что из него не успели вывезти автомобили, не уточняется
НовостиВидео
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На Youtube-канале Forgotten Buildings появилось видео, описывающее заброшенный дилерский центр Saab во Франции. Предполагается, что свою деятельность он прекратил ещё в 2010-х, но внутри до сих пор остаётся несколько автомобилей — и не только марки Saab.

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  • Автомобильная компания Saab прекратила активную деятельность в 2011 году, и её дилерские центры остались без новых автомобилей. Часть из них просто закрылась, часть попыталась перепрофилироваться на другие бренды. По всей видимости, именно это дилерство планировало расширить портфель марок как минимум в сервисном подразделении, так как в мастерской авторы видео нашли, к примеру, несколько Peugeot и Renault.
  • Кроме того, дилерский центр торговал подержанными Saab: пробег одного из 9-5, найденных в шоу-руме, составляет 95 тысяч километров. Судя по видео, автосалон не раз подвергался набегам вандалов — стёкла автомобилей разбиты, колёса сняты, мебель разломана, а вещи разбросаны.
  • По данным авторов, это дилерство было основано ещё в 1972 году. Упадок компании был связан не только с банкротством производителя, но и с тяжёлой болезнью одного из совладельцев. Однако почему автосалон закрылся так резко, что из него не вывезли автомобили, не уточняется — по одной из версий, причиной стали банкротство и последовавший арест имущества.

Осенью 2022 года заброшенный дилерский центр нашли в Бельгии — в нём также сохранялось несколько автомобилей, но на этот раз марки Volvo.

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#Saab#Ролик дня
12
Комментарии
Комментарии7
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6 апреля 2025
Не в той стране его закрыли поэтому ещё цел и с машинками 😊
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3
7 апреля 2025
Фиолетовый грузовик, если читать только заголовки статей, то да автомобили целы :)), фактически, цитирую: "Судя по видео, автосалон не раз подвергался набегам вандалов — стёкла автомобилей разбиты, колёса сняты, мебель разломана, а вещи разбросаны."
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4
6 апреля 2025
Видео из за вонючего роскомнадзора не грузится.
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12
6 апреля 2025
Не из одного ли гаража фиолетовый грузовик и зелёный пикап?
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2
6 апреля 2025
Синее купе, вы что братья- нет однофамильцы)
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6 апреля 2025
Синее купе, так я вообще коричневый хетч получается 
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5 июня 2025
В России такого бы не допустили
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