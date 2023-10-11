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Новости про Saab
900
4,4
18 отзывов
16 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Культовый Saab 900 Turbo возродят как рестомод
2
11 октября 2023
Новости
На eBay продают кемпер из 1980-х для установки на хэтчбек Saab 900
1
20 ноября 2022
Новости
35-летний кабриолет Saab 900 Turbo ушёл с аукциона за рекордную цену
1
15 августа 2022
Новости
Крутой дрэгстер Saab с большим V8 продают всего за 2 миллиона рублей
1
23 июля 2021
Новости
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