Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про Jaguar
I-Pace
4,8
5 отзывов
22 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Упоминания
Обсуждения
Сравнения
Все модели
E-type
I-Pace
F-Pace
XK
F-Type
XE
XJ
XJ220
XJS
XJR
XF
S-Type
X-Type
E-Pace
F-Type SVR
Mark IX
XKR
Показать все
Все материалы
Новости
Подборки
Видео
Тесты
Свалку электрокроссоверов Jaguar I-Pace нашли в Великобритании
5
5
7 февраля 2025
Новости
Jaguar выкупит почти 3 тысячи электрокаров I-Pace, которые могут загореться
26 ноября 2024
Новости
Jaguar отзывает электрокары I-Pace первого года выпуска — они могут загореться
14 марта 2024
Новости
Jaguar I-Pace британской королевской семьи продали за 82 тысячи долларов
3 марта 2024
Новости
Jaguar I-Pace обновился: плюс карбон, минус решётка радиатора
12 января 2023
Новости
Chevrolet Bolt теряет зимой 32 процента запаса хода, Jaguar I-Pace — всего 3 процента
19 декабря 2022
Новости
В Южной Африке построили бронированный электрокар Jaguar I-Pace
1
30 ноября 2022
Новости
Электрокар Jaguar I-Pace неожиданно загорелся, когда стоял в гараже
3 августа 2022
Новости
Российский Jaguar I-Pace получил «чёрный» пакет к новому модельному году
3 февраля 2022
Новости
Обновлённый электрокроссовер Jaguar I-Pace рассекречен на патентах
4 декабря 2020
Новости
Jaguar I-Pace научился быстрее заряжаться и думать
4
23 июня 2020
Новости
Тюнеры доработают электрокроссовер Jaguar I-Pace
5 ноября 2019
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Jaguar
I-Pace
Подождите
Объявления загружаются