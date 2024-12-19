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Видео
На Авто.ру выставили суперкар Jaguar XJ220, которых сделали всего 282 штуки
1
9 декабря 2024
Новости
На продажу выставлен абсолютно новый суперкар Jaguar XJ220, выпущенный 30 лет назад
1
25 апреля 2023
Новости
Один из пяти существующих суперкаров Jaguar XJ220 S выставили на торги
27 октября 2022
Новости
Культовый суперкар Jaguar XJ220 с небольшим пробегом ищет нового владельца
3
18 октября 2021
Новости
28-летний Jaguar ушёл с молотка за рекордную сумму
4
23 сентября 2021
Новости
Видео: в Top Gear проверили максималку 30-летнего Jaguar XJ220. Он набрал 320 километров в час!
21 февраля 2021
Новости
Видео
На продажу выставлен очень редкий Jaguar 1994 года почти без пробега
2
23 ноября 2020
Новости
Самый быстрый суперкар планеты из 1990-х выставили на продажу
2
3 октября 2020
Новости
Jaguar готовит преемника культового суперкара XJ220 — первые изображения
1
24 сентября 2020
Новости
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XJ220
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