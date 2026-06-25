Бывший шеф-дизайнер Jaguar переосмыслил знаменитый суперкар XJ220

Компания Callum Designs, основанная дизайнером Иэном Каллэмом, опубликовала первое изображение проекта под названием XJ220. Это обозначение в начале 1990-х носил суперкар Jaguar, считавшийся на тот момент быстрейшей серийной машиной планеты, и проект студии призван переосмыслить и осовременить его внешность. По одной из версий, суперкар, сейчас существующий только на рендерах, может превратиться в серийную машину.
- Иэн Каллэм ранее отвечал за внешность автомобилей Ford, Aston Martin и Jaguar, но с 2019 года возглавляет собственную дизайн-студию. Jaguar XJ220 создавался без его участия, однако Каллэм решил переосмыслить его облик, так как считает эту модель одним из самых культовых суперкаров в истории мирового автопрома.
- В интерпретации Каллэма купе выглядит почти неузнаваемо, так как лишилось своих длинных свесов и плавных обводов кузова. Укороченная современная модификация обзавелась рядом граней и складок на боковинах, а также получила воздухозаборники иной формы и более акцентированный диффузор. При этом дизайнер заявляет, что сохранил неприкосновенным силуэт XJ220, создав заново все прочие детали.
- Callum Designs называет работу проектом для портфолио, демонстрирующим возможности студии, в то же время обещая позже раскрыть дополнительные подробности. Не исключено, что студия планирует дать проекту некое физическое воплощение.
В начале июня один из штатных дизайнеров Jaguar творчески переосмыслил и осовременил облик другой классической модели, но уже не имеющей отношения к британской марке. Джейсон Баттерсби опубликовал рендеры собственной версии Chevrolet Corvette второго и третьего поколений.
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