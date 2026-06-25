Бывший шеф-дизайнер Jaguar переосмыслил знаменитый суперкар XJ220

Иэн Каллэм ранее отвечал за внешность автомобилей Ford, Aston Martin и Jaguar, но с 2019 года возглавляет собственную дизайн-студию. Jaguar XJ220 создавался без его участия, однако Каллэм решил переосмыслить его облик, так как считает эту модель одним из самых культовых суперкаров в истории мирового автопрома.

В интерпретации Каллэма купе выглядит почти неузнаваемо, так как лишилось своих длинных свесов и плавных обводов кузова. Укороченная современная модификация обзавелась рядом граней и складок на боковинах, а также получила воздухозаборники иной формы и более акцентированный диффузор. При этом дизайнер заявляет, что сохранил неприкосновенным силуэт XJ220, создав заново все прочие детали.