Рекордсмен, затмивший Ferrari, который создавался по выходным: история Jaguar XJ220

Из всех сверхмощных и сверхбыстрых автомобилей 1990-х этот Jaguar — один из самых-самых. На протяжении пяти лет суперкар, согласно книге рекордов Гиннесса, удерживал звание быстрейшего серийного автомобиля планеты. Хотя бюджет его создания был скромным, а разрабатывали модель в свободное от работы время. Сегодня гость рубрики «Старые, но не бесполезные» — Jaguar XJ220, потрясающий концепт, который стал отличным суперкаром.
История самого быстрого автомобиля мира середины 1990-х начиналась очень необычно. Отправной точкой стало недовольство главного инженера Jaguar Джима Рэндла гоночной программой в чемпионате мира спорткаров.
Со стороны это может показаться очень странным. Ведь команда под руководством Тома Уокиншоу в 1988-м выиграла «24 часа Ле-Мана» в абсолютном зачёте, а заодно и титул чемпионов мира. Как можно быть недовольным победами? А может, просто Рэндл ревновал? Ведь чемпионский Jaguar XJR-9 разработал и построил не сам автопроизводитель, а фирма Tom Walkinshaw Racing.
На самом деле в момент принятия судьбоносного решения «Ле-Ман» ещё не был выигран: о своём проекте Джим Рэндл заговорил в 1987-м. И главный инженер Jaguar донёс до руководства мысль о том, что нужно строить новый гоночный автомобиль. Причём суперкар Рэндл намеревался сделать при очень скромном бюджете.
Прототип, который превратится в серийный XJ220, начинался как внеклассное задание для инженеров и конструкторов. Рэндл набрал в команду только добровольцев, работавших за интерес — никаких доплат за сверхурочные. Он договорился с поставщиками и техническими партнёрами о бесплатных (или почти бесплатных) комплектующих. Главный инженер Jaguar намекал: мол, перспективный проект может стать прибыльным, а тогда все труды и затраты будут компенсированы с процентами.
Даже удивительно, что всего 12 участников этого клуба по интересам построили столь впечатляющий автомобиль меньше чем за год. Впрочем, не всё нужно было создавать с нуля.
Двигатель — 6,2-литровый V12 — позаимствовали в гоночном департаменте Jaguar. Систему полного привода заказали фирме FF Developments Тони Ролта — инженера и гонщика, который в прошлом и сам выигрывал «Ле-Ман» в статусе заводского пилота Jaguar. И даже здесь Джиму Рэндлу удалось договориться о хороших условиях.
Алюминиевый кузов также сделали на стороне. Эффектное приземистое купе со скрытыми фарами, гильотинными дверьми и максимально проработанной аэродинамикой воплотили в реальность специалисты английской фирмы Park Sheet Metal. Даже оформление салона отдали подрядчикам: постаралась ещё одна британская мастерская — Callow & Maddox.
Иначе ничего бы не получилось, ведь времени у команды было в обрез. Первую, весьма приблизительную модель будущего XJ220 в масштабе 1:4 Джим Рэндл показал руководству в декабре 1987-го. А мировую премьеру супер-«Ягуара» назначили на британское моторшоу в Бирмингеме осенью 1988 года.
Официально выставка открывалась 18 октября. А работы по XJ220 были закончены только в 3 часа ночи того же дня. К шести утра машину поместили на стенд Jaguar, а ровно в 11 часов сдернули с неё покрывало.
На подобный приём не рассчитывал никто — успех был грандиозным! При этом большинство топ-менеджеров Jaguar не знали, что именно готовит команда Джима Рэндла для шоу в Бирмингеме.
Управляющему директору Джону Игану лишь за неделю до выставки показали ещё не до конца готовую машину, и тот, довольный увиденным, дал отмашку: доделывайте и запускайте. При этом маркетинговый отдел Jaguar впервые увидел XJ220 вместе с публикой — в 11:00 18 октября 1988-го.
Может быть, эта таинственность также сыграла дебютанту на руку. Ведь британское автошоу превратилось в бенефис Jaguar. Здесь же локальную премьеру справил и новейший Ferrari F40, о котором тогда трубили по всему миру. Но на стенде фирмы из Маранелло было пусто: все толпились вокруг 220-го.
Новинка изначально позиционировалась как концепт-кар, но руководство Jaguar быстро сориентировалось и открыло приём заказов. Депозит на XJ220 составлял 50 тысяч фунтов. В 1988-м это была средняя стоимость частного дома в Великобритании!
И всё равно от желающих не было отбоя. За время выставки Jaguar получит 1500 подтверждённых заказов на спорткар. Среди подписавших чеки были и звёзды вроде Элтона Джона и Рода Стюарта.
На мгновение даже показалось, что XJ220 может стать вторым днём рождения Jaguar. Но продолжение банкета, увы, получилось уже не столь ярким.
Энтузиазм публики вокруг новинки понятен. Погрязший в кризисах британский автопром, потерявший способность приятно удивлять, вдруг выдал реальный суперкар. Причём мирового уровня.
Цифры в индексе модели намекали на максимальную скорость в милях — то есть 354 км/ч. При этом полноприводное и полноуправляемое шасси с явным гоночным привкусом соседствовало с дорогой кожей Connolly, кондиционером и хорошей музыкой. Jaguar XJ220 сочетал лучшее из мира спорткаров и GT.
Правда, серийная версия 220-го отличалась от прототипа. Во-первых, британцы отказались от полного привода — слишком хлопотно и дорого. Попрощались и с дверьми-гильотинами. Мотор V12 тоже заменили на более приземлённый V6. Хотя на самом деле агрегат был крутой. Серийный XJ220 получил «шестёрку», построенную на базе мотора раллийного MG Metro 6R4 группы B.
И это была очень крутая вещь! Расточенный до 3,5 литра, да ещё с парой турбонагнетателей Garrett, он выдавал 550 л.с. Говорят, серийный XJ220 с V6 был мощнее прототипа с V12!
Первые серийные машины вышли в 1992-м и ещё раз отправили в экстаз британскую автомобильную прессу. К тому моменту XJ220 уже вписал своё имя в книгу рекордов Гиннесса как обладатель максимальной скорости среди серийных автомобилей. На трассе Нардо в Италии Мартин Брандл разогнался до 212,3 мили в час (341,7 км/ч). Пусть чуть меньше обещанных 220, но всё равно достаточно для мирового рекорда.
Вот только эйфория трёхлетней давности уже сошла на нет. Вообще 1990-е оказались неудачным временем для запуска суперкаров. Экономическая рецессия охладила рынок, который ещё во второй половине 1980-х бурлил, словно забытый на плите чайник.
Сыграло роль, конечно, и отсутствие мотора V12. Для многих покупателей это был принципиальный момент. Да и цена автомобиля выросла почти до полумиллиона фунтов! При том, что ещё в 1988-м покупателям обещали, что купе будет стоить не больше 290 тысяч.
В итоге общий тираж XJ220 остановился на отметке 282 экземпляра. Не так и плохо, но на фоне полутора тысячи депозитов, собранных за время салона в Бирмингеме, несложно догадаться, что в Jaguar явно недосчитались прибыли.