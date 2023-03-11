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Рекордсмен, затмивший Ferrari, который создавался по выходным: история Jaguar XJ220

Как машина, созданная на энтузиазме, стала одним из культовых британских суперкаров
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Из всех сверхмощных и сверхбыстрых автомобилей 1990-х этот Jaguar — один из самых-самых. На протяжении пяти лет суперкар, согласно книге рекордов Гиннесса, удерживал звание быстрейшего серийного автомобиля планеты. Хотя бюджет его создания был скромным, а разрабатывали модель в свободное от работы время. Сегодня гость рубрики «Старые, но не бесполезные» — Jaguar XJ220, потрясающий концепт, который стал отличным суперкаром.

Суперкар начинался как проект выходного дня

История самого быстрого автомобиля мира середины 1990-х начиналась очень необычно. Отправной точкой стало недовольство главного инженера Jaguar Джима Рэндла гоночной программой в чемпионате мира спорткаров. 

Со стороны это может показаться очень странным. Ведь команда под руководством Тома Уокиншоу в 1988-м выиграла «24 часа Ле-Мана» в абсолютном зачёте, а заодно и титул чемпионов мира. Как можно быть недовольным победами? А может, просто Рэндл ревновал? Ведь чемпионский Jaguar XJR-9 разработал и построил не сам автопроизводитель, а фирма Tom Walkinshaw Racing.

На самом деле в момент принятия судьбоносного решения «Ле-Ман» ещё не был выигран: о своём проекте Джим Рэндл заговорил в 1987-м. И главный инженер Jaguar донёс до руководства мысль о том, что нужно строить новый гоночный автомобиль. Причём суперкар Рэндл намеревался сделать при очень скромном бюджете.

Пластилиновая модель Jaguar XJ220. Фото: jaguarrules.ru

Прототип, который превратится в серийный XJ220, начинался как внеклассное задание для инженеров и конструкторов. Рэндл набрал в команду только добровольцев, работавших за интерес — никаких доплат за сверхурочные. Он договорился с поставщиками и техническими партнёрами о бесплатных (или почти бесплатных) комплектующих. Главный инженер Jaguar намекал: мол, перспективный проект может стать прибыльным, а тогда все труды и затраты будут компенсированы с процентами.

Прототип Jaguar XJ220

Машину кое-как успели подготовить к выставке

Даже удивительно, что всего 12 участников этого клуба по интересам построили столь впечатляющий автомобиль меньше чем за год. Впрочем, не всё нужно было создавать с нуля. 

Двигатель — 6,2-литровый V12 — позаимствовали в гоночном департаменте Jaguar. Систему полного привода заказали фирме FF Developments Тони Ролта — инженера и гонщика, который в прошлом и сам выигрывал «Ле-Ман» в статусе заводского пилота Jaguar. И даже здесь Джиму Рэндлу удалось договориться о хороших условиях.

Фото: Morio

Алюминиевый кузов также сделали на стороне. Эффектное приземистое купе со скрытыми фарами, гильотинными дверьми и максимально проработанной аэродинамикой воплотили в реальность специалисты английской фирмы Park Sheet Metal. Даже оформление салона отдали подрядчикам: постаралась ещё одна британская мастерская — Callow & Maddox.

Иначе ничего бы не получилось, ведь времени у команды было в обрез. Первую, весьма приблизительную модель будущего XJ220 в масштабе 1:4 Джим Рэндл показал руководству в декабре 1987-го. А мировую премьеру супер-«Ягуара» назначили на британское моторшоу в Бирмингеме осенью 1988 года. 

Официально выставка открывалась 18 октября. А работы по XJ220 были закончены только в 3 часа ночи того же дня. К шести утра машину поместили на стенд Jaguar, а ровно в 11 часов сдернули с неё покрывало.

Автомобиль ждали оглушительный успех и шквал заказов

На подобный приём не рассчитывал никто — успех был грандиозным! При этом большинство топ-менеджеров Jaguar не знали, что именно готовит команда Джима Рэндла для шоу в Бирмингеме. 

Управляющему директору Джону Игану лишь за неделю до выставки показали ещё не до конца готовую машину, и тот, довольный увиденным, дал отмашку: доделывайте и запускайте. При этом маркетинговый отдел Jaguar впервые увидел XJ220 вместе с публикой — в 11:00 18 октября 1988-го.

Может быть, эта таинственность также сыграла дебютанту на руку. Ведь британское автошоу превратилось в бенефис Jaguar. Здесь же локальную премьеру справил и новейший Ferrari F40, о котором тогда трубили по всему миру. Но на стенде фирмы из Маранелло было пусто: все толпились вокруг 220-го.

Jaguar XJ220 на выставке British International Motor Show в Бирмингеме в 1988 году. Фото: jaguarrules.ru

Новинка изначально позиционировалась как концепт-кар, но руководство Jaguar быстро сориентировалось и открыло приём заказов. Депозит на XJ220 составлял 50 тысяч фунтов. В 1988-м это была средняя стоимость частного дома в Великобритании!

И всё равно от желающих не было отбоя. За время выставки Jaguar получит 1500 подтверждённых заказов на спорткар. Среди подписавших чеки были и звёзды вроде Элтона Джона и Рода Стюарта.    

На мгновение даже показалось, что XJ220 может стать вторым днём рождения Jaguar. Но продолжение банкета, увы, получилось уже не столь ярким.

Серийная версия была проще, но мощнее концепта

Энтузиазм публики вокруг новинки понятен. Погрязший в кризисах британский автопром, потерявший способность приятно удивлять, вдруг выдал реальный суперкар. Причём мирового уровня.

Цифры в индексе модели намекали на максимальную скорость в милях — то есть 354 км/ч. При этом полноприводное и полноуправляемое шасси с явным гоночным привкусом соседствовало с дорогой кожей Connolly, кондиционером и хорошей музыкой. Jaguar XJ220 сочетал лучшее из мира спорткаров и GT.

Правда, серийная версия 220-го отличалась от прототипа. Во-первых, британцы отказались от полного привода — слишком хлопотно и дорого. Попрощались и с дверьми-гильотинами. Мотор V12 тоже заменили на более приземлённый V6. Хотя на самом деле агрегат был крутой. Серийный XJ220 получил «шестёрку», построенную на базе мотора раллийного MG Metro 6R4 группы B.

И это была очень крутая вещь! Расточенный до 3,5 литра, да ещё с парой турбонагнетателей Garrett, он выдавал 550 л.с. Говорят, серийный XJ220 с V6 был мощнее прототипа с V12!

Серийный британский суперкар появился в очень неудачное время

Первые серийные машины вышли в 1992-м и ещё раз отправили в экстаз британскую автомобильную прессу. К тому моменту XJ220 уже вписал своё имя в книгу рекордов Гиннесса как обладатель максимальной скорости среди серийных автомобилей. На трассе Нардо в Италии Мартин Брандл разогнался до 212,3 мили в час (341,7 км/ч). Пусть чуть меньше обещанных 220, но всё равно достаточно для мирового рекорда.

Вот только эйфория трёхлетней давности уже сошла на нет. Вообще 1990-е оказались неудачным временем для запуска суперкаров. Экономическая рецессия охладила рынок, который ещё во второй половине 1980-х бурлил, словно забытый на плите чайник. 

Сыграло роль, конечно, и отсутствие мотора V12. Для многих покупателей это был принципиальный момент. Да и цена автомобиля выросла почти до полумиллиона фунтов! При том, что ещё в 1988-м покупателям обещали, что купе будет стоить не больше 290 тысяч.

В итоге общий тираж XJ220 остановился на отметке 282 экземпляра. Не так и плохо, но на фоне полутора тысячи депозитов, собранных за время салона в Бирмингеме, несложно догадаться, что в Jaguar явно недосчитались прибыли.

Как вам Jaguar XJ220?

Великолепен в любом виде!
Концепт крутой, серийный — не очень
Серийный нравится, а в концепте многовато лишнего
Мне он совсем не «зашёл»
#Концепты#Jaguar#XJ220#Старые, но не бесполезные#Суперкары
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