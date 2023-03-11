Рекордсмен, затмивший Ferrari, который создавался по выходным: история Jaguar XJ220

Даже удивительно, что всего 12 участников этого клуба по интересам построили столь впечатляющий автомобиль меньше чем за год. Впрочем, не всё нужно было создавать с нуля.

Двигатель — 6,2-литровый V12 — позаимствовали в гоночном департаменте Jaguar. Систему полного привода заказали фирме FF Developments Тони Ролта — инженера и гонщика, который в прошлом и сам выигрывал «Ле-Ман» в статусе заводского пилота Jaguar. И даже здесь Джиму Рэндлу удалось договориться о хороших условиях.